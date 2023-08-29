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В Германии депутат горсовета нарисовал свастику на автомобилях украинцев – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 08:00
В Германии депутат горсовета нарисовал свастику на автомобилях украинцев – Spiegel - Фото
Полиция Германии (Иллюстративное фото)

Немецкое издание Spiegel утверждает, что депутат горсовета Баден-Бадена дважды нарисовал свастику и написал непристойную фразу "F*ck UA" на автомобилях с украинскими номерами, суд его оштрафовал.

Сумма штрафа скрывается, однако в прокуратуре сообщили, что депутат оштрафован на 50 дневных ставок за "использование символики неконституционных организаций" и применение инвективной лексики.

По данным журналистов, эпизоды произошли еще в январе и марте в паркинге в Баден-Бадене. Если депутат не обратится в суд с апелляцией, то штраф вступит в силу 8 сентября.

"Зеленые", "Христианско-демократический союз" (ХДС), а также "Свободные граждане Баден-Бадена" резко осудили инцидент и призвали депутата подать в отставку.

"Для меня этот процесс возмутительный. Если обвинения подтвердятся, этому человеку придется уйти в отставку", – заявил лидер фракции ХДС в муниципальном совете Ансгар Гернсбек.

Городские власти Баден-Бадена все еще подбирают соответствующее наказание для депутата. Пока они не примут решение, комментировать этот вопрос не хотят. Также нет информации, к какой партии принадлежит мужчина.

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Милана Головань
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