Благодійна цукерка за $601. У Новій Зеландії випадково поширювали солодощі з метамфетаміном

Виробник солодощів заявив, що "не використовує та не допускає використання будь-яких заборонених наркотиків" у своїй продукції"

Фото: BBC

У Новій Зеландії благодійна організація з Окленду начебто несвідомо додавала у продуктові набори цукерки, які могли містити потенційно смертельну дозу метамфетаміну. Про це повідомило видання BBC із заявою організації.

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За словами організації, до 400 людей могли отримати солодощі як частину продуктового набору, такі цукерки анонімно подарували в закритій упаковці.

Журналісти розповіли: після того щонайменше троє людей, зокрема дитина, звернулися по медичну допомогу, але наразі ніхто не перебуває в лікарні.

"Ми не знали, що льодяники містили метамфетамін, коли їх розповсюджували", – сказав представник організації.

Благодійна організація попередила владу після того, як отримувач пакунка сповістив про цукерки "кумедного смаку". Видання розповіло, що деякі співробітники організації самі спробували солодощі та погодилися зі скаргами.

У поліції водночас зазначили, що, хоча інцидент міг бути випадковим, вони не зробили жодних висновків, оскільки "трохи зарано говорити".

За даними журналістів, солодощі відправили до Новозеландського наркологічного фонду на перевірку, яка підтвердила, що у зразках містився потенційно смертельний рівень метамфетаміну. У фонді вказали, що цукерка містила близько 3 грамів метамфетаміну.

Також видання посилається на дані New Zealand Drug Foundation, де вказали, що кожна окрема цукерка може мати вуличну вартість близько $601.

Поліція попросила людей, які мають цукерки з ананасовим смаком, загорнуті в жовту упаковку бренду Rinda, негайно зв’язатися з ними. Такі випадки з їжею траплялися й раніше, сказали у поліції.

Сам виробник солодощів заявив, що "не використовує та не допускає використання будь-яких заборонених наркотиків" у своїй продукції. Компанія пообіцяла співпрацювати з правоохоронними органами.