Конфета за $601. В Новой Зеландии случайно распространяли сладости с метамфетамином

Производитель сладостей заявил, что "не использует и не допускает использование каких-либо запрещенных наркотиков" в своей продукции"

Фото: BBC

В Новой Зеландии благотворительная организация из Окленда вроде бы бессознательно добавляла в продуктовые наборы конфеты, которые могли содержать потенциально смертельную дозу метамфетамина. Об этом сообщило издание BBC с заявлением организации.

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По словам организации, до 400 человек могли получить сладости как часть продуктового набора, такие конфеты анонимно подарили в закрытой упаковке.

Журналисты рассказали: после этого по меньшей мере три человека, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью, но пока никто не находится в больнице.

"Мы не знали, что леденцы содержали метамфетамин, когда их распространяли", – сказал представитель организации.

Благотворительная организация предупредила власти после того, как получатель пакета сообщил о конфетах "забавного вкуса". Издание рассказало, что некоторые сотрудники организации сами попробовали сладости и согласились с жалобами.

В полиции при этом отметили, что, хотя инцидент мог быть случайным, они не сделали никаких выводов, поскольку "немного рано говорить".

По данным журналистов, сладости отправили в Новозеландский наркологический фонд на проверку, которая подтвердила, что в образцах содержался потенциально смертельный уровень метамфетамина. В фонде указали, что конфета содержала около 3 граммов метамфетамина.

Также издание ссылается на данные New Zealand Drug Foundation, где указали, что каждая отдельная конфета может иметь уличную стоимость около $601.

Полиция попросила людей, которые имеют конфеты с ананасовым вкусом, завернутые в желтую упаковку бренда Rinda, немедленно связаться с ними. Такие случаи с едой случались и раньше, сказали в полиции.

Сам производитель сладостей заявил, что "не использует и не допускает использование каких-либо запрещенных наркотиков" в своей продукции. Компания пообещала сотрудничать с правоохранительными органами.