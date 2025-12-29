Боксер Ентоні Джошуа постраждав у смертельній ДТП в Нігерії – фото
Ентоні Джошуа (Фото: STR/EPA)

У понеділок, 29 грудня, в Нігерії в дорожній аварії постраждав британський боксер, колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії Ентоні Джошуа. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

Джошуа потрапив в автомобільну аварію в нігерійському штаті Огун. У результаті ДТП загинуло двоє людей.

Читайте також
Усик – Джошуа. Українець і британець влаштували першу дуель поглядів перед реваншем – відео

36-річний боксер отримав незначні травми внаслідок зіткнення свого автомобіля з іншою машиною. Джошуа доставили до лікарні. Наразі правоохоронці з’ясовують причину аварії.

Зв'язатися з Джошуа для отримання коментарів одразу не вдалося.

Нігерійська газета Punch уточнила, що ДТП сталася в місті Макун близько 11:00 на швидкісній автомагістралі. Автомобіль, у якому перебував Джошуа, позашляховик Lexus, зіткнувся з вантажівкою, що стояла без руху.

Хто саме загинув унаслідок ДТП, не повідомляється.

Аварія сталася трохи більше ніж через тиждень після того, як Джошуа нокаутував американську зірку соціальних мереж Джейка Пола у шостому раунді бою в Маямі.

Він повернувся на ринг після 15-місячної перерви. Очікується, що Джошуа побореться зі своїм давнім суперником Тайсоном Ф'юрі у 2026 році.

  • Британець двічі виходив на ринг з українським чемпіоном Усиком. 25 вересня 2021 року Усик здобув перемогу над Джошуа за очками.
  • У серпні 2022 році відбувся бій-реванш. Український боксер знову переміг британця за очками.
Читайте також
"Він дуже слабкий". Усик висловився про Путіна після перемоги над Джошуа
дтпентоні джошуаНігерія