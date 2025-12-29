Боксер Ентоні Джошуа постраждав у смертельній ДТП в Нігерії – фото

Колишній суперник Олександра Усика потрапив у аварію в нігерійському штаті Огун

Ентоні Джошуа (Фото: STR/EPA)

У понеділок, 29 грудня, в Нігерії в дорожній аварії постраждав британський боксер, колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії Ентоні Джошуа. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

Джошуа потрапив в автомобільну аварію в нігерійському штаті Огун. У результаті ДТП загинуло двоє людей.

36-річний боксер отримав незначні травми внаслідок зіткнення свого автомобіля з іншою машиною. Джошуа доставили до лікарні. Наразі правоохоронці з’ясовують причину аварії.

Зв'язатися з Джошуа для отримання коментарів одразу не вдалося.

Нігерійська газета Punch уточнила, що ДТП сталася в місті Макун близько 11:00 на швидкісній автомагістралі. Автомобіль, у якому перебував Джошуа, позашляховик Lexus, зіткнувся з вантажівкою, що стояла без руху.

Хто саме загинув унаслідок ДТП, не повідомляється.

Аварія сталася трохи більше ніж через тиждень після того, як Джошуа нокаутував американську зірку соціальних мереж Джейка Пола у шостому раунді бою в Маямі.

Він повернувся на ринг після 15-місячної перерви. Очікується, що Джошуа побореться зі своїм давнім суперником Тайсоном Ф'юрі у 2026 році.

🚨DEVELOPING STORY



Anthony Joshua reportedly involved in a car crash in Ogun State. pic.twitter.com/BSr9ANgpH6 — @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) December 29, 2025

Anthony Joshua has now been removed and on his way to the hospital. Video below. Still no sign of ambulance. The Nigerian Government doesn't value people's lives. How would there be no accident response unit in Lagos-Ibadan expressway? pic.twitter.com/oEj6HoRn5W — EngrMideh4Truth (@wandypee) December 29, 2025