Боксер Энтони Джошуа пострадал в смертельном ДТП в Нигерии – фото
Энтони Джошуа (Фото: STR/EPA)

В понедельник, 29 декабря, в Нигерии в дорожной аварии пострадал британский боксер, бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории Энтони Джошуа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Джошуа попал в автомобильную аварию в нигерийском штате Огун. В результате ДТП погибло два человека.

36-летний боксер получил незначительные травмы в результате столкновения своего автомобиля с другой машиной. Джошуа доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют причину аварии.

Связаться с Джошуа для получения комментариев сразу не удалось.

Нигерийская газета Punch уточнила, что ДТП произошло в городе Макун около 11:00 на скоростной автомагистрали. Автомобиль, в котором находился Джошуа, внедорожник Lexus, столкнулся с грузовиком, стоявшим без движения.

Кто именно погиб в результате ДТП, не сообщается.

Авария произошла чуть больше чем через неделю после того, как Джошуа нокаутировал американскую звезду социальных сетей Джейка Пола в шестом раунде боя в Майами.

Он вернулся на ринг после 15-месячного перерыва. Ожидается, что Джошуа поборется со своим давним соперником Тайсоном Фьюри в 2026 году.

  • Британец дважды выходил на ринг с украинским чемпионом Усиком. 25 сентября 2021 года Усик одержал победу над Джошуа за очками.
  • В августе 2022 года состоялся бой-реванш. Украинский боксер снова победил британца по очкам.
