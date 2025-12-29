Боксер Энтони Джошуа пострадал в смертельном ДТП в Нигерии – фото

Бывший соперник Александра Усика попал в аварию в нигерийском штате Огун

Энтони Джошуа (Фото: STR/EPA)

В понедельник, 29 декабря, в Нигерии в дорожной аварии пострадал британский боксер, бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории Энтони Джошуа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Джошуа попал в автомобильную аварию в нигерийском штате Огун. В результате ДТП погибло два человека.

36-летний боксер получил незначительные травмы в результате столкновения своего автомобиля с другой машиной. Джошуа доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют причину аварии.

Связаться с Джошуа для получения комментариев сразу не удалось.

Нигерийская газета Punch уточнила, что ДТП произошло в городе Макун около 11:00 на скоростной автомагистрали. Автомобиль, в котором находился Джошуа, внедорожник Lexus, столкнулся с грузовиком, стоявшим без движения.

Кто именно погиб в результате ДТП, не сообщается.

Авария произошла чуть больше чем через неделю после того, как Джошуа нокаутировал американскую звезду социальных сетей Джейка Пола в шестом раунде боя в Майами.

Он вернулся на ринг после 15-месячного перерыва. Ожидается, что Джошуа поборется со своим давним соперником Тайсоном Фьюри в 2026 году.

🚨РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ИСТОРИЯ



Энтони Джошуа, как сообщается, попал в автокатастрофу в штате Огун. pic.twitter.com/BSr9ANgpH6 - @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) 29 декабря 2025 г

Anthony Joshua has now been removed and on his way to the hospital. Video below. Still no sign of ambulance. The Nigerian Government doesn't value people's lives. How would there be no accident response unit in Lagos-Ibadan expressway? pic.twitter.com/oEj6HoRn5W — EngrMideh4Truth (@wandypee) December 29, 2025