RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Борис Джонсон вирішив зайнятися журналістикою. Йому пообіцяли "шестизначну суму" – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 16:20
Борис Джонсон вирішив зайнятися журналістикою. Йому пообіцяли
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон писатиме колонки для британського таблоїду Daily Mail. Про це йдеться у Twitter видання.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем

"Колонка Бориса, котрий відомий як один із найдотепніших і найоригінальніших письменників, буде з'являтися в Daily Mail щосуботи, а щоп'ятниці ви зможете отримати попередній перегляд на MailOnline і The Mail+", – йдеться у твітті.

Видання Politico Europe з посиланням на джерела пише, що Джонсон заробить "дуже велику шестизначну суму".

Джонсон працював у ЗМІ з кінця 1980-х років. Зокрема, він працював у таких виданнях як Times та The Daily Telegraph.

  • 10 червня BBC повідомило, що Джонсон йде з парламенту країни через скандал, пов'язаний з вечірками на Даунінг-стріт у розпал пандемії коронавірусу.
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
борис джонсонDaily Mail
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 