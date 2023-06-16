Борис Джонсон вирішив зайнятися журналістикою. Йому пообіцяли "шестизначну суму" – ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон писатиме колонки для британського таблоїду Daily Mail. Про це йдеться у Twitter видання.

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"Колонка Бориса, котрий відомий як один із найдотепніших і найоригінальніших письменників, буде з'являтися в Daily Mail щосуботи, а щоп'ятниці ви зможете отримати попередній перегляд на MailOnline і The Mail+", – йдеться у твітті.

Видання Politico Europe з посиланням на джерела пише, що Джонсон заробить "дуже велику шестизначну суму".

Джонсон працював у ЗМІ з кінця 1980-х років. Зокрема, він працював у таких виданнях як Times та The Daily Telegraph.

10 червня BBC повідомило, що Джонсон йде з парламенту країни через скандал, пов'язаний з вечірками на Даунінг-стріт у розпал пандемії коронавірусу.

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