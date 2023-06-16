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Борис Джонсон решил заняться журналистикой. Ему пообещали "шестизначную сумму" – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 16:20
Борис Джонсон решил заняться журналистикой. Ему пообещали
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет писать колонки для британского таблоида Daily Mail. Об этом говорится в Twitter издания.

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"Колонка Бориса, который известен как один из самых остроумных и оригинальных писателей, будет появляться в Daily Mail каждую субботу, а по пятницам вы сможете получить предварительный просмотр на MailOnline и The Mail+", – говорится в твитте.

Издание Politico Europe со ссылкой на источники пишет, что Джонсон заработает "очень большую шестизначную сумму".

Джонсон работал в СМИ с конца 1980-х годов. В частности, он работал в таких изданиях как Times и The Daily Telegraph.

  • 10 июня BBC сообщило, что Джонсон уходит из парламента страны из-за скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса.
Вадим Ребрина
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Борис ДжонсонDaily Mail
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