Борис Джонсон решил заняться журналистикой. Ему пообещали "шестизначную сумму" – СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет писать колонки для британского таблоида Daily Mail. Об этом говорится в Twitter издания.

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"Колонка Бориса, который известен как один из самых остроумных и оригинальных писателей, будет появляться в Daily Mail каждую субботу, а по пятницам вы сможете получить предварительный просмотр на MailOnline и The Mail+", – говорится в твитте.

Издание Politico Europe со ссылкой на источники пишет, что Джонсон заработает "очень большую шестизначную сумму".

Джонсон работал в СМИ с конца 1980-х годов. В частности, он работал в таких изданиях как Times и The Daily Telegraph.

10 июня BBC сообщило, что Джонсон уходит из парламента страны из-за скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса.

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