Боси Ндрангети отримали по 30 років тюрми
В Італії, в південному місті Ламеція-Терме, завершився масштабний судовий процес над ватажками італійської мафії Ндрангета. Суд засудив двох мафіозних босів до 30 років ув’язнення, а колишнього депутата парламенту – до 11 років ув’язнення, повідомили Ansa та Reuters.
Понад 330 підозрюваних мафіозі та їхніх імовірних спільників, зокрема "білих комірців", було звинувачено у здирництві, наркоторгівлі та крадіжках у ході судового процесу, який тривав майже три роки.
За даними італійських журналістів, суддям знадобилося 100 хвилин, щоб зачитати вирок.
Найсуворіші покарання отримали Саверіо Раціонале та Доменіко Бонавота – два лідери місцевої калабрійської мафії, які були засуджені до 30 років ув'язнення.
Також серед засуджених був Джанкарло Піттеллі, юрист і колишній політик партії Forza Itali – член національної керівної коаліції. Його засуджено до 11 років ув'язнення за змову з мафією і передачу інформації.
Як зазначили в Ansa, Джорджіо Населлі, колишній начальник місцевої поліції, був засуджений до двох років і шести місяців ув'язнення.
Однак, як написало італійське ЗМІ, понад сотня підсудних були виправдані.
Рішення суду першої інстанції 20 листопада може бути оскаржене як стороною захисту, так і стороною обвинувачення.
Прокуратура вважає Ндрангету найпотужнішою мафіозною групою в країні, яка "легко затьмарює" більш відому сицилійську банду Коза Ностра, а її вплив поширюється по всій Європі та за її межами, додали в Reuters.
- 7 серпня 2021 року в Італії затримали 70-річну Марію Ліччарді, яку вважають лідером одного з мафіозних кланів Каморри.
- 6 січня 2022 року одного із босів сицилійського мафіозного угруповання Стідда Джоаккіно Гамміно затримали після того, як він випадково потрапив на знімок у Google Maps.
- 25 вересня 2023 року в Італії помер "останній хрещений батько" сицилійської мафії Cosa Nostra Маттео Мессіна Денаро.
Читайте також: "Хрещений батько" сицилійської мафії заарештований в Італії – мафіозо розшукували 30 років
Коментарі