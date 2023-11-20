В Італії, в південному місті Ламеція-Терме, завершився масштабний судовий процес над ватажками італійської мафії Ндрангета. Суд засудив двох мафіозних босів до 30 років ув’язнення, а колишнього депутата парламенту – до 11 років ув’язнення, повідомили Ansa та Reuters.

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Понад 330 підозрюваних мафіозі та їхніх імовірних спільників, зокрема "білих комірців", було звинувачено у здирництві, наркоторгівлі та крадіжках у ході судового процесу, який тривав майже три роки.

За даними італійських журналістів, суддям знадобилося 100 хвилин, щоб зачитати вирок.

Найсуворіші покарання отримали Саверіо Раціонале та Доменіко Бонавота – два лідери місцевої калабрійської мафії, які були засуджені до 30 років ув'язнення.

Також серед засуджених був Джанкарло Піттеллі, юрист і колишній політик партії Forza Itali – член національної керівної коаліції. Його засуджено до 11 років ув'язнення за змову з мафією і передачу інформації.

ДОВІДКА. Вперед, Італіє — найбільша права партія Італії. Заснована в 1994 році. Член партії, колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, 12 лютого 2023 року розкритикував президента України Володимира Зеленського і заявив, що Сполучені Штати не повинні допомагати країні зброєю і грошима.

Як зазначили в Ansa, Джорджіо Населлі, колишній начальник місцевої поліції, був засуджений до двох років і шести місяців ув'язнення.

Однак, як написало італійське ЗМІ, понад сотня підсудних були виправдані.

Рішення суду першої інстанції 20 листопада може бути оскаржене як стороною захисту, так і стороною обвинувачення.

Прокуратура вважає Ндрангету найпотужнішою мафіозною групою в країні, яка "легко затьмарює" більш відому сицилійську банду Коза Ностра, а її вплив поширюється по всій Європі та за її межами, додали в Reuters.

ДОВІДКА. Ндрангета (з грец. andragathia – "доблесть") – один з італійських кланів мафії, який діє у провінції Калабрія. Ндрангета менш відома, ніж сицилійська Коза Ностра та неаполітанська Каморра, але, на думку експертів, не поступається їм за впливом. Угруповання було колись відгалуженням клану Коза Ностра, але потім стало самостійним. Сферою інтересів Ндрангети вважається транспортування наркотиків. За оцінками правоохоронців, клан відповідає за ввезення більшої частини кокаїну в Європу.

7 серпня 2021 року в Італії затримали 70-річну Марію Ліччарді, яку вважають лідером одного з мафіозних кланів Каморри.

6 січня 2022 року одного із босів сицилійського мафіозного угруповання Стідда Джоаккіно Гамміно затримали після того, як він випадково потрапив на знімок у Google Maps.

25 вересня 2023 року в Італії помер "останній хрещений батько" сицилійської мафії Cosa Nostra Маттео Мессіна Денаро.

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