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В Італії помер "останній хрещений батько" мафії Cosa Nostra

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 12:20
В Італії помер
Маттео Мессіна Денаро (Фото: поліція Італії)

В Італії помер "останній хрещений батько" сицилійської мафії Cosa Nostra Маттео Мессіна Денаро. Про це пише газета The Guardian.

Відомо, що Денаро помер після тривалої хвороби у ніч проти 25 вересня.

Мер міста Л'Акуїла П'єрлуїджі Біонді підтвердив смерть Денаро в лікарні і заявив, що смерть злочинця "покладе край історії насильства і крові".

"Це був епілог існування, прожитого без каяття, болюча глава новітньої історії нашої нації", – сказав Біонді.

У січні 2023 року 61-річний Денаро, який переховувався з 1993 року, був затриманий у приватній клініці в Палермо, де періодично проходив лікування від пухлини під вигаданим ім'ям Андреа Бонафеде.

Вже 8 серпня його перевели з в'язниці суворого режиму в Л'Акуїлі і помістили до міської лікарні Сан-Сальваторе, оскільки його здоров'я погіршилося і було "несумісним" із жорстким тюремним режимом, у якому він утримувався.

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Дмитро Гриниченко
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