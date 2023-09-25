UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Италии умер "последний крестный отец" мафии Cosa Nostra

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 12:20
В Италии умер
Маттео Мессина Денаро (Фото: полиция Италии)

В Италии умер "последний крестный отец" сицилийской мафии Cosa Nostra Маттео Мессина Денаро. Об этом пишет газета The Guardian.

Известно, что Денаро умер после продолжительной болезни в ночь на 25 сентября. 

Мэр города Л’Акуила Пьерлуиджи Бионди подтвердил смерть Денаро в больнице и заявил, что кончина преступника "положит конец истории насилия и крови".

"Это был эпилог существования, прожитого без раскаяния, болезненная глава новейшей истории нашей нации", — сказал Бионди.

В январе 2023 года 61-летний Денаро, скрывавшийся с 1993 года, был задержан в частной клинике в Палермо, где он периодически проходил лечение от опухоли под вымышленным именем Андреа Бонафеде.

Уже 8 августа его перевели из тюрьмы строгого режима в Л'Акуиле и поместили в городскую больницу Сан-Сальваторе, поскольку его здоровье ухудшилось и было "несовместимо" с жестким тюремным режимом, в котором он содержался.

Читайте также: "Крестный отец" сицилийской мафии арестован в Италии – мафиозо разыскивали 30 лет 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
италиямафиякоза ностра
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 