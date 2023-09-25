В Италии умер "последний крестный отец" мафии Cosa Nostra

В Италии умер "последний крестный отец" сицилийской мафии Cosa Nostra Маттео Мессина Денаро. Об этом пишет газета The Guardian.

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Известно, что Денаро умер после продолжительной болезни в ночь на 25 сентября.

Мэр города Л’Акуила Пьерлуиджи Бионди подтвердил смерть Денаро в больнице и заявил, что кончина преступника "положит конец истории насилия и крови".

"Это был эпилог существования, прожитого без раскаяния, болезненная глава новейшей истории нашей нации", — сказал Бионди.

В январе 2023 года 61-летний Денаро, скрывавшийся с 1993 года, был задержан в частной клинике в Палермо, где он периодически проходил лечение от опухоли под вымышленным именем Андреа Бонафеде.

Уже 8 августа его перевели из тюрьмы строгого режима в Л'Акуиле и поместили в городскую больницу Сан-Сальваторе, поскольку его здоровье ухудшилось и было "несовместимо" с жестким тюремным режимом, в котором он содержался.

В начале 2021 года в Италии стартовал крупнейший с 80-х годов суд над мафией.

Летом того же года там освободили известного мафиози из Коза ностра.

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