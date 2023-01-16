"Крестный отец" сицилийской мафии арестован в Италии – мафиозо разыскивали 30 лет

В Италии арестовали главаря сицилийской мафии Коза ностра Маттео Мессину Денаро, который скрывался от правоохранителей с 1993 года. Об этом сообщил в Twitter министр обороны страны Гвидо Крозетто.

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"Маттео Мессина Денаро арестован! Поздравляем полицию, судебную систему, тысячи людей, ежедневно работающих в тиши, чтобы защитить справедливость", – написал он.

По данным La Repubblica, 60-летнего мафиозо взяли в частной клинике "Маддалена" в Палермо (провинция Трапани, Сицилия), где он якобы проходил курс лечения от рака под именем Андреа Бонафеде.

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На кадрах из региона люди на улице аплодируют карабинерам, обнимаются с ними и радуются поимке босса мафии Кастельветрано.

МВД Италии назвало 16 января "чрезвычайным" днем, а арест – "историческим результатом в борьбе против мафии".

Главарь мафии Кастельветрано хвастался, что "людьми, которых я убил, можно заполнить целое кладбище". По различным оценкам, на его счету не менее 50 жизней.

В 2002 году он был заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции (они стали причиной гибели 10 человек, до сотни были ранены).

В начале 2021 года в Италии стартовал крупнейший с 80-х годов суд над мафией.

Летом того же года там освободили известного мафиози из Коза ностра.

Євген Пилипенко

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