Боссы итальянской мафии получили по 30 лет тюрьмы
В Италии в южном городе Ламеция-Терме завершился масштабный судебный процесс над предводителями итальянской мафии Ндрангета. Суд приговорил двух мафиозных боссов к 30 годам заключения, а бывшего депутата парламента – к 11 годам заключения, сообщили Ansa и Reuters.
Более 330 подозреваемых мафиози и их вероятных сообщников, в том числе "белых воротничков", были обвинены в вымогательстве, наркоторговле и воровстве в ходе продолжавшегося почти три года судебного процесса.
По данным итальянских журналистов, судьям понадобилось 100 минут, чтобы зачитать приговор.
Самые суровые наказания получили Саверио Рационале и Доменико Бонавота – два лидера местной калабрийской мафии, приговоренные к 30 годам заключения.
Также среди осужденных был Джанкарло Питтелли, юрист и бывший политик партии Forza Itali – член национальной правящей коалиции – приговорен к 11 годам тюрьмы за сговор с мафией и передачу информации.
Как отметили в Ansa, Джорджио Населли, бывший начальник местной полиции, был приговорен к двум годам и шести месяцам заключения.
Однако, как написало итальянское СМИ, более сотни подсудимых были оправданы.
Решение суда первой инстанции 20 ноября может быть обжаловано как стороной защиты, и стороной обвинения.
Прокуратура считает Ндрангета самой мощной мафиозной группой в стране, которая "легко омрачает" более известную сицилийскую банду Коза Ностра, ее влияние распространяется по всей Европе и за ее пределами, добавили в Reuters.
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