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Боссы итальянской мафии получили по 30 лет тюрьмы

20.11.2023, 19:04
Боссы итальянской мафии получили по 30 лет тюрьмы - Фото
Крупнейший в Италии судебный процесс над Ндрангетой (Фото: ЕРА)

В Италии в южном городе Ламеция-Терме завершился масштабный судебный процесс над предводителями итальянской мафии Ндрангета. Суд приговорил двух мафиозных боссов к 30 годам заключения, а бывшего депутата парламента – к 11 годам заключения, сообщили Ansa и Reuters.

Более 330 подозреваемых мафиози и их вероятных сообщников, в том числе "белых воротничков", были обвинены в вымогательстве, наркоторговле и воровстве в ходе продолжавшегося почти три года судебного процесса.

По данным итальянских журналистов, судьям понадобилось 100 минут, чтобы зачитать приговор.

Самые суровые наказания получили Саверио Рационале и Доменико Бонавота – два лидера местной калабрийской мафии, приговоренные к 30 годам заключения.

Также среди осужденных был Джанкарло Питтелли, юрист и бывший политик партии Forza Itali – член национальной правящей коалиции – приговорен к 11 годам тюрьмы за сговор с мафией и передачу информации.

СПРАВКА. Вперед, Италия – самая большая правая партия Италии. Основана в 1994 году. Член партии, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 12 февраля 2023 г. раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что Соединенные Штаты не должны помогать стране оружием и деньгами.

Как отметили в Ansa, Джорджио Населли, бывший начальник местной полиции, был приговорен к двум годам и шести месяцам заключения.

Однако, как написало итальянское СМИ, более сотни подсудимых были оправданы.

Решение суда первой инстанции 20 ноября может быть обжаловано как стороной защиты, и стороной обвинения.

Прокуратура считает Ндрангета самой мощной мафиозной группой в стране, которая "легко омрачает" более известную сицилийскую банду Коза Ностра, ее влияние распространяется по всей Европе и за ее пределами, добавили в Reuters.

СПРАВКА. Ндрангета (с греч. andragathia – "доблесть") – один из итальянских кланов мафии, действующий в провинции Калабрия. Ндрангета менее известна, чем сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра, но, по мнению экспертов, не уступает им по влиянию. Группировка была когда-то ответвлением клана Коза Ностра, но затем стала самостоятельной. Сферой интересов Ндрангеты считается транспортировка наркотиков. По оценкам правоохранителей, клан отвечает за ввоз большей части кокаина в Европу.
  • 7 августа 2021 в Италии задержали 70-летнюю Марию Личчарди, которую считают лидером одного из мафиозных кланов Каморры.
  • 6 января 2022 года один из боссов сицилийской мафиозной группировки Сидд Джоаккино Гаммино был задержан после того, как он случайно попал на снимок в Google Maps.
  • 25 сентября 2023 года в Италии скончался "последний крестный отец" сицилийской мафии Cosa Nostra Маттео Мессина Денаро.

Читайте также: "Крестный отец" сицилийской мафии арестован в Италии – мафиозо разыскивали 30 лет

Ульяна Кричковская
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