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"Она и глазом не моргнула". В Италии задержали 70-летнюю руководительницу мафиозного клана

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2021, 09:51
Мария Личчарди (Фото - EPA)

7 августа итальянские правоохранители задержали 70-летнюю Марию Личчарди, которую считают лидером одного из мафиозных кланов картеля Каморра. Ей предъявили обвинения по четырем статьям. Об этом сообщает Il Messaggero

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Правоохранители уведомили ее о задержании в римском аэропорту Чампино. Карабинеры подошли к ней, когда она сдавала вещи для погрузки в самолет. "Она и глазом не моргнула, когда силовики заблокировали ее и уведомили о задержании", – пишут журналисты. Личчарди собиралась вылетать в Испанию, чтобы навестить дочь и "заняться делами". 

Ее обвиняют в управлении мафиозным кланом, вымогательстве, получении незаконных доходов и схемах с тендерами. "Все преступления отягчаются мафиозными целями", говорится в сообщении.

Личчарди родилась в 1951 году. Она пришла к власти в мафии, когда двух ее братьев арестовали, став первой женщиной-боссом клана. Первый раз ее арестовали в 2001 году, Личчарди фигурировала в списке 30 самых разыскиваемых беглецов Италии. Ее освободили в 2009-м. 

Картель Каморра специализируется на рэкете, наркотиках и схемах с тендерами, пишет The Guardian. По разным данным, у Личчарди есть три прозвища: "крестная мать"; "пикколина" из-за небольшого роста; а также "принцесса" из-за хорошей репутации. 

  • 25 мая в Бразилии задержали мафиози Рокко Морабито - одного из трех самых разыскиваемых в Италии беглецов.

Владислав Сердюк
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италия мафия Мария Личчарди
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