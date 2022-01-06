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Босса сицилийской мафии схватили из-за случайного снимка в Google Maps: фото

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 11:41
Босса сицилийской мафии схватили из-за случайного снимка в Google Maps: фото - Фото
Гаммино (стоит спиной) на одном из фото Google Maps (скриншот)

Одного из боссов сицилийской мафиозной группировки "Стидда" Джиаккино Гаммино задержали после того, как он случайно попал на снимок в Google Maps, сообщает итальянская La Pepubblica.

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Гаммино сбежал из тюрьмы в Риме в 2002 году и через год был заочно осужден в Италии на пожизненное заключение за убийство. Все это время он находился в розыске, но успешно скрывался до тех пор, пока его не зафиксировала камера Street View сервиса Google Maps в городе Галапагар в Испании.

Гаммино (справа) на фото Google Maps (скриншот)

Гаммино жил в Галапагаре под чужим именем. Следователи говорят, его удалось выследить именно благодаря тому, что на снимке в Google Maps они заметили человека, похожего на Гаммино, возле овощной лавки.

Преступника смогли уверенно идентифицировать, когда полиция нашла в Facebook страницу закрытого ныне местного ресторана "Cocina de Manu". На странице были опубликованы фотографии Гаммино в одежде шеф-повара, его опознали по шраму на подбородке.

Гаммино был арестован 17 декабря 2021 года, но прессе сообщили об этом только 5 января. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Италию.

   

Сергей Бережной
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итальянская мафия полиция испания криминал Google Maps
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