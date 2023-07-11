Британія розмістила замовлення на виробництво боєприпасів на 280 млн фунтів – Reuters

Уряд Великої Британії передав оборонній компанії BAE Systems замовлення на виробництво боєприпасів на суму 280 млн фунтів з можливістю його розширення до 400 млн фунтів. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначає агентство, Велика Британія та її союзники по НАТО передали Україні у вигляді військової допомоги мільйони одиниць боєприпасів, що викликало необхідність поповнення власних запасів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що новий контракт усуне такі ризики.

Із загальної суми контракту 280 млн фунтів стерлінгів (близько 328 млн євро) 190 млн фунтів підуть на виробництво 155-мм артилерійських снарядів, а решта на виробництво 30-мм снарядів середнього калібру і стрілецьких боєприпасів калібру 5,56 мм.

Зазначається, що нове замовлення дозволить BAE Systems, одній з найбільших оборонних компаній країни, збільшити її виробничі потужності у Великій Британії з виробництва 155-мм артилерійських снарядів у вісім разів.

У березні Велика Британія заявила, що додасть до свого оборонного бюджету загалом 11 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних п'яти років.

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