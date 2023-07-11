RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Британія розмістила замовлення на виробництво боєприпасів на 280 млн фунтів – Reuters

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 11:05
Британія розмістила замовлення на виробництво боєприпасів на 280 млн фунтів – Reuters - Фото
Cнаряд із самонаведенням BOFOS калібру 155 мм (Фото - BAE Sysytems)

Уряд Великої Британії передав оборонній компанії BAE Systems замовлення на виробництво боєприпасів на суму 280 млн фунтів з можливістю його розширення до 400 млн фунтів. Про це повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначає агентство, Велика Британія та її союзники по НАТО передали Україні у вигляді військової допомоги мільйони одиниць боєприпасів, що викликало необхідність поповнення власних запасів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що новий контракт усуне такі ризики.

Із загальної суми контракту 280 млн фунтів стерлінгів (близько 328 млн євро) 190 млн фунтів підуть на виробництво 155-мм артилерійських снарядів, а решта на виробництво 30-мм снарядів середнього калібру і стрілецьких боєприпасів калібру 5,56 мм.

Зазначається, що нове замовлення дозволить BAE Systems, одній з найбільших оборонних компаній країни, збільшити її виробничі потужності у Великій Британії з виробництва 155-мм артилерійських снарядів у вісім разів.

У березні Велика Британія заявила, що додасть до свого оборонного бюджету загалом 11 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних п'яти років.

Читайте також: Оборонні компанії НАТО конкуруватимуть за озброєння України та доходи – Резніков

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
боєприпасивійськова допомогаВелика Британіяснаряди155 ммBAE Systems
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 