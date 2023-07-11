Британия разместила заказ на производство боеприпасов на 280 млн фунтов – Reuters

Правительство Великобритании передало оборонной компании BAE Systems заказ на производство боеприпасов на сумму 280 млн фунтов с возможностью его расширения до 400 млн фунтов. Об этом сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отмечает агентство, Великобритания и ее союзники по НАТО передали Украине в виде военной помощи миллионы единиц боеприпасов, что вызвало необходимость пополнения собственных запасов.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что новый контракт устранит возникшие риски.

Из общей суммы контракта в 280 млн фунтов стерлингов (около 328 млн евро) 190 млн фунтов пойдут на производство 155-мм артиллерийских снарядов, а остальная часть на производство 30-мм снарядов среднего калибра и стрелковых боеприпасов калибра 5,56 мм.

Отмечается, что новый заказ позволит BAE Systems, одной из крупнейших оборонных компаний страны, увеличить ее производственные мощности в Великобритании по производству 155-мм артиллерийских снарядов в восемь раз.

В марте Великобритания заявила, что добавит к своему оборонному бюджету в общей сложности 11 млрд фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет.

Читайте также: Оборонные компании НАТО будут конкурировать за вооружение Украины и доходы – Резников

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.