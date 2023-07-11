Британия разместила заказ на производство боеприпасов на 280 млн фунтов – Reuters
Правительство Великобритании передало оборонной компании BAE Systems заказ на производство боеприпасов на сумму 280 млн фунтов с возможностью его расширения до 400 млн фунтов. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, Великобритания и ее союзники по НАТО передали Украине в виде военной помощи миллионы единиц боеприпасов, что вызвало необходимость пополнения собственных запасов.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что новый контракт устранит возникшие риски.
Из общей суммы контракта в 280 млн фунтов стерлингов (около 328 млн евро) 190 млн фунтов пойдут на производство 155-мм артиллерийских снарядов, а остальная часть на производство 30-мм снарядов среднего калибра и стрелковых боеприпасов калибра 5,56 мм.
Отмечается, что новый заказ позволит BAE Systems, одной из крупнейших оборонных компаний страны, увеличить ее производственные мощности в Великобритании по производству 155-мм артиллерийских снарядов в восемь раз.
В марте Великобритания заявила, что добавит к своему оборонному бюджету в общей сложности 11 млрд фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет.
- 20 марта 2023 года Евросоюз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.
- 20 апреля издание Politico сообщило, что Франция и Польша "поссорились" из-за спора по поводу совместных контрактов ЕС на закупку боеприпасов для Украины.
- 7 июля Совет Евросоюза достиг предварительного соглашения с представителями Европарламента по "Акту в поддержку производства боеприпасов" для Украины и государств-членов ЕС.
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