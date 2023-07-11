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Британия разместила заказ на производство боеприпасов на 280 млн фунтов – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 11:05
Британия разместила заказ на производство боеприпасов на 280 млн фунтов – Reuters - Фото
Cнаряд с самонаведением BOFOS калібра 155 мм (Фото - BAE Sysytems)

Правительство Великобритании передало оборонной компании BAE Systems заказ на производство боеприпасов на сумму 280 млн фунтов с возможностью его расширения до 400 млн фунтов. Об этом сообщает Reuters

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Как отмечает агентство, Великобритания и ее союзники по НАТО передали Украине в виде военной помощи миллионы единиц боеприпасов, что вызвало необходимость пополнения собственных запасов.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что новый контракт устранит возникшие риски.

Из общей суммы контракта в 280 млн фунтов стерлингов (около 328 млн евро) 190 млн фунтов пойдут на производство 155-мм артиллерийских снарядов, а остальная часть на производство 30-мм снарядов среднего калибра и стрелковых боеприпасов калибра 5,56 мм.

Отмечается, что новый заказ позволит BAE Systems, одной из крупнейших оборонных компаний страны, увеличить ее производственные мощности в Великобритании по производству 155-мм артиллерийских снарядов в восемь раз.

В марте Великобритания заявила, что добавит к своему оборонному бюджету в общей сложности 11 млрд фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет.

Читайте также: Оборонные компании НАТО будут конкурировать за вооружение Украины и доходы – Резников

Сергей Бережной
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