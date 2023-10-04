RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Британських ув'язнених пропонують утримувати у в'язницях Естонії – The Times

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 14:52
Британських ув'язнених пропонують утримувати у в'язницях Естонії – The Times - Фото
Батарейна в'язниця в Таллінні (Фото - Wikipedia)

Уряд Великої Британії розглядає варіант оренди за кордоном тюремних камер для відбуття засудженими термінів ув'язнення. Причиною є дефіцит місць ув'язнення всередині країни, пише The Times.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Оскільки одним із згаданих виданням варіантів було направлення британських ув'язнених на відсидку до Естонії, ERR звернулася до міністерства юстиції, де підтвердили, що така тема піднімалася, проте поки що до реалізації ідеї ще далеко.

Однією з причин затримки може стати необхідність урегулювати такий варіант законодавчо – щоб почати орендувати тюремні приміщення в інших країнах, Велика Британія має спочатку змінити національне законодавство.

Естонії також необхідно буде переглянути відповідні аспекти законодавства, йдеться у письмовій відповіді, яку отримало ERR від віцеканцлера міністерства юстиції з питань пенітенціарних установ.

Там також зазначено, що практика оренди тюремних приміщень в інших країнах не є новою для Європи. Наприклад, Норвегія у 2015-2018 роках тимчасово орендувала тюремні приміщення у Нідерландів.

У міністерстві стверджують, що кількість ув'язнених в Естонії зменшується, а заповненість в'язниць залишається однією з найнижчих у Європі.

За даними ERR, на початок жовтня 2023 року у трьох в'язницях Естонії утримувалися 1937 ув'язнених. З них 1623 відбували строк за винесеними вироками, а решта чекає на суд у попередньому ув'язненні.

Читайте також: Найстарішу в'язницю Японії перебудують у престижний готель

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ЕстоніяВелика Британіятюрьмаув'язнені
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 