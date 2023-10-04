Британских заключенных предлагают содержать в тюрьмах Эстонии – The Times

Правительство Великобритании рассматривает вариант аренды тюремных камер за рубежом для отбытия осужденными сроков заключения. Причиной является дефицит мест заключения внутри страны, пишет The Times.

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Поскольку одним из упомянутых изданием вариантов было направление британских заключенных на отсидку в Эстонию, ERR обратилась в министерство юстиции, где подтвердили, что такая тема поднималась, однако пока до реализации идеи еще далеко.

Одной из причин задержки может стать необходимость урегулировать такой вариант законодательно – чтобы начать арендовать тюремные помещения у других стран, Великобритания должна сначала изменить национальное законодательство.

Эстонии тоже будет необходимо пересмотреть соответствующие аспекты законодательства, говорится в письменном ответе, который получило ERRот вице-канцлера министерства юстиции по вопросам пенитенциарных учреждений.

Там также отмечено, что практика аренды тюремных помещений у других стран не нова для Европы. Например, Норвегия в 2015-2018 годах временно арендовала тюремные помещения у Нидерландов.

В министерстве утверждают, что число заключенных в Эстонии уменьшается, а заполненность тюрем остается одной из самых низких в Европе.

По данным ERR, на начало октября 2023 года в трех тюрьмах Эстонии содержались 1937 заключенных. Из них 1623 отбывали срок по вынесенным приговорам, а остальные ожидают суда в предварительном заключении.

12 августа в Южной Африке бывшему президенту страны Джейкобу Зуме разрешили не возвращаться в тюрьму после побывки, так как тюрьмы в ЮАР переполнены.

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