Британія протестувала мікрохвильову зброю проти рою дронів. Вона може замінити ППО
Міністерство оборони Великої Британії протестувало високопотужну мікрохвильову зброю (RF DEW) під назвою "RapidDestroyer". Вона виводить з ладу безпілотники за допомогою радіохвиль, йдеться у пресрелізі відомства.
Випробування пройшли на полігоні в Західному Уельсі й стали найбільшими навчаннями британської армії з протидії атакам дронів. Потенційно RapidDestroyer може стати ефективною та економічною альтернативою традиційним ракетним системам ППО.
Системи RF DEW можуть знищувати повітряні цілі на відстані до 1 км і ефективні проти загроз, які не можна нейтралізувати за допомогою засобів електронної боротьби.
За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, два рої з восьми дронів було знешкоджено під час нещодавнього випробування. Загалом же у межах проєкту знищили понад 100 БпЛА.
- 11 грудня 2024 року Британія вперше застосувала високоенергетичну лазерну зброю з бронетранспортера й успішно знищила безпілотник.