З'явилося перше відео з українською лазерною зброєю "Тризуб". Відповідний запис показали під час виступу командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського на конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК".

Заявлено наступні характеристики "Тризуба":

→ озброєння здатне вражати наземні та повітряні цілі;

→ знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до трьох кілометрів;

→ знищувати вертольоти та літаки, безпілотники на дистанції до п'яти кілометрів;

→ оптично придушувати (засліплювати) БпЛА, крилаті ракети, гелікоптери та літаки на відстані до 10 км.

На відео показано роботу комплексу по наземній цілі та дрону. Також зафіксовано засліплення ворожого FPV-дрона на оптоволокні.

Сухаревський зауважив, що на сьогодні Україна є п'ятою країною, яка має лазерну зброю.

"На сьогоднішній день ми уже на висоті понад два кілометри цим лазером можемо збивати літаки. І ми зараз на шляху до того, щоб масштабувати і підсилювати, і робити [це озброєння]. Він [лазер] дійсно працює, він дійсно є", – розповів командувач Сил безпілотних систем.