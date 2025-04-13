ЗСУ вперше показали українську лазерну зброю "Тризуб" – відео, характеристики
З'явилося перше відео з українською лазерною зброєю "Тризуб". Відповідний запис показали під час виступу командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського на конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК".
Заявлено наступні характеристики "Тризуба":
→ озброєння здатне вражати наземні та повітряні цілі;
→ знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до трьох кілометрів;
→ знищувати вертольоти та літаки, безпілотники на дистанції до п'яти кілометрів;
→ оптично придушувати (засліплювати) БпЛА, крилаті ракети, гелікоптери та літаки на відстані до 10 км.
На відео показано роботу комплексу по наземній цілі та дрону. Також зафіксовано засліплення ворожого FPV-дрона на оптоволокні.
Сухаревський зауважив, що на сьогодні Україна є п'ятою країною, яка має лазерну зброю.
"На сьогоднішній день ми уже на висоті понад два кілометри цим лазером можемо збивати літаки. І ми зараз на шляху до того, щоб масштабувати і підсилювати, і робити [це озброєння]. Він [лазер] дійсно працює, він дійсно є", – розповів командувач Сил безпілотних систем.
- Вперше про лазерну зброю "Тризуб" Сухаревський повідомив 16 грудня 2024 року.
- Того ж місяця армія Великої Британії вперше застосувала високоенергетичну лазерну зброю з бронетранспортера та успішно знищила безпілотник.
- Різні країни інвестують у лазерну зброю, один постріл якої коштує до $5 (у рази дешевше за ракети). На LIGA.net є великий текст про те, як нова технологія змінить поле бою.