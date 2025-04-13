ВСУ впервые показали украинское лазерное оружие "Тризуб" – видео, характеристики
Появилось первое видео с украинским лазерным оружием "Тризуб". Соответствующую запись показали во время выступления командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского на конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК".
Заявлены следующие характеристики "Тризуба":
→ вооружение способно поражать наземные и воздушные цели;
→ уничтожать ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3 километров;
→ уничтожать вертолеты и самолеты, беспилотники на дистанции до 5 км;
→ оптически подавлять (ослеплять) БпЛА, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты на расстоянии до 10 км.
На видео показана работа комплекса по наземной цели и дрону. Также зафиксировано ослепление вражеского FPV-дрона на оптоволокне.
Сухаревский отметил, что на сегодняшний день Украина является пятой страной, которая имеет лазерное оружие.
"На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты. И мы сейчас на пути к тому, чтобы масштабировать, и усиливать, и делать [это вооружение]. Он [лазер] действительно работает, он действительно есть", – рассказал командующий Сил беспилотных систем.
- Впервые о лазерном оружии "Тризуб" Сухаревский сообщил 16 декабря 2024 года.
- В тот же месяц армия Великобритании впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие из бронетранспортера и успешно уничтожила беспилотник.
- Разные страны инвестируют в лазерное оружие, один выстрел которого стоит до $5 (в разы дешевле ракет). На LIGA.net есть большой текст о том, как новая технология сменит поле боя.