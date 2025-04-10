Генштаб опроверг сообщение о смене командующего Силами беспилотных систем

Полковник Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем в июне 2024 года

Вадим Сухаревский (Фото: Минобороны)

Информация о якобы перемещении командующего Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковника Вадима Сухаревского на другую должность не соответствует действительности. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в ответ на запросы представителей медиа.

Военные отметили, что в процессе формирования организационного ядра и дальнейшего назначения руководящего состава новых армейских корпусов рассматривались разные кандидатуры командиров со значительным боевым опытом, в том числе и кандидатура Сухаревского.

"Однако информация, распространенная некоторыми медиа, относительно перемещения Сухаревского на другую должность в ВСУ не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что он продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Силами беспилотных систем ВСУ.

Утром 10 апреля Милитарный со ссылкой на собеседников в политических и военных кругах сообщил, что Сухаревского планируют уволить с должности командующего Силами беспилотных систем. Вместо этого ему могут поручить командование новым армейским корпусом.

Обсуждение вопроса увольнения командующего СБС в руководстве ВСУ продолжается уже несколько месяцев, отмечается в материале.