Генштаб опроверг сообщение о смене командующего Силами беспилотных систем
Информация о якобы перемещении командующего Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковника Вадима Сухаревского на другую должность не соответствует действительности. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в ответ на запросы представителей медиа.
Военные отметили, что в процессе формирования организационного ядра и дальнейшего назначения руководящего состава новых армейских корпусов рассматривались разные кандидатуры командиров со значительным боевым опытом, в том числе и кандидатура Сухаревского.
"Однако информация, распространенная некоторыми медиа, относительно перемещения Сухаревского на другую должность в ВСУ не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что он продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Силами беспилотных систем ВСУ.
Утром 10 апреля Милитарный со ссылкой на собеседников в политических и военных кругах сообщил, что Сухаревского планируют уволить с должности командующего Силами беспилотных систем. Вместо этого ему могут поручить командование новым армейским корпусом.
Обсуждение вопроса увольнения командующего СБС в руководстве ВСУ продолжается уже несколько месяцев, отмечается в материале.
- 6 февраля 2024 года Зеленский поручил создать в составе ВСУ Силы беспилотных систем. Указ в тот же день появился на сайте ОП.
- 10 июня стало известно, что командующим Силами беспилотных систем был назначен Сухаревский.