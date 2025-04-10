Генштаб спростував повідомлення про зміну командувача Сил безпілотних систем

Вадим Сухаревський (Фото: Міноборони)

Інформація щодо нібито переміщення командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковника Вадима Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у відповідь на запити представників медіа.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Військові зазначили, що у процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема й кандидатура Сухаревського.

"Однак інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Сухаревського на іншу посаду в ЗСУ не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що він продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.

Вранці 10 квітня Мілітарний із посиланням на співрозмовників у політичних і військових колах повідомив, що Сухаревського планують звільнити з посади командувача Сил безпілотних систем. Натомість йому можуть доручити командування новоствореним армійським корпусом.

Обговорення питання звільнення командувача СБС у керівництві ЗСУ триває вже кілька місяців, зазначається в матеріалі.