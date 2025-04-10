Генштаб спростував повідомлення про зміну командувача Сил безпілотних систем
Інформація щодо нібито переміщення командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковника Вадима Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у відповідь на запити представників медіа.
Військові зазначили, що у процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема й кандидатура Сухаревського.
"Однак інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Сухаревського на іншу посаду в ЗСУ не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.
У Генштабі наголосили, що він продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.
Вранці 10 квітня Мілітарний із посиланням на співрозмовників у політичних і військових колах повідомив, що Сухаревського планують звільнити з посади командувача Сил безпілотних систем. Натомість йому можуть доручити командування новоствореним армійським корпусом.
Обговорення питання звільнення командувача СБС у керівництві ЗСУ триває вже кілька місяців, зазначається в матеріалі.
- 6 лютого 2024 року Зеленський доручив створити у складі ЗСУ Сили безпілотних систем. Указ того дня з'явився на сайті ОП.
- 10 червня стало відомо, що командувачем Сил безпілотних систем призначили Сухаревського.