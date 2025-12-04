Британія й Норвегія створять спільний флот для відстеження російських кораблів

Фрегат типу 26 (Фото: Wikipedia)

Велика Британія й Норвегія готуються підписати важливий оборонний договір, що передбачає створення спільного військово-морського флоту для відстеження російських підводних човнів у Північній Атлантиці. Про це оголосили під час зустрічі прем'єра Британії Кіра Стармера з норвезьким колегою Йонасом Гаром Стере на базі Військово-повітряних сил Лоссимут на півночі Шотландії, передає The Independent.

Мета пакту – захистити підводні інтернет-кабелі та трубопроводи, що стали більш уразливими через зростання російської активності. За інформацією британського Міністерства оборони, за останні два роки кількість російських кораблів біля Британії зросла на 30%.

"У цей час глибокої глобальної нестабільності, коли у наших водах виявляється все більше російських кораблів, ми маємо співпрацювати з міжнародними партнерами для захисту нашої національної безпеки", – зазначив Стармер.

Флот матиме щонайменше 13 протичовнових кораблів від обох країн. Основою стануть фрегати Type 26, щонайменше п'ять кораблів будуть норвезькими.

Королівський флот отримає на озброєння сучасні норвезькі морські ударні ракети, здатні уражати ворожі кораблі на відстані понад 100 миль (близько 160 км). Лондон також приєднається до норвезької програми розробки кораблів і підводних систем без екіпажу.

Морська піхота Британії буде проходити навчання в Норвегії в умовах сильного холоду для підвищення боєготовності. Також планується проведення спільних військових навчань.

Британська й норвезька влада заявляють, що угода посилить захист критичної інфраструктури та зміцнить північний фланг НАТО в умовах зростання ризиків з боку Росії.

"Завдяки цій угоді, досягнутій у Лунна-Хаусі, ми будемо як єдине ціле патрулювати Північну Атлантику, проводити спільні навчання в Арктиці й розробляти сучасне обладнання, що забезпечить безпеку наших громадян зараз і в майбутньому. Ми посилюємо заходи щодо забезпечення європейської безпеки та реалізуємо наш план НАТО", – наголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Угоду назвали Lunna House – на честь бази на Шетландських островах, яку використовували норвезькі повстанці під час Другої світової війни. Підписання документа планується під час зустрічі Стармера зі Стере на військовій базі в Шотландії.