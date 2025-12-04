Британия и Норвегия создадут совместный флот для отслеживания российских кораблей

Фрегат типа 26 (Фото: Wikipedia)

Великобритания и Норвегия готовятся подписать важный оборонный договор, предусматривающий создание совместного военно-морского флота для отслеживания российских подводных лодок в Северной Атлантике. Об этом объявили во время встречи премьера Великобритании Кира Стармера с норвежским коллегой Йонасом Гаром Стере на базе Военно-воздушных сил Лоссимут на севере Шотландии, передаёт The Independent.

Цель пакта – защитить подводные интернет-кабели и трубопроводы, ставшие более уязвимыми из-за роста российской активности. По информации британского Министерства обороны, за последние два года количество российских кораблей возле Британии выросло на 30%.

"В это время глубокой глобальной нестабильности, когда в наших водах оказывается все больше российских кораблей, мы должны сотрудничать с международными партнерами для защиты нашей национальной безопасности", – отметил Стармер.

Флот будет включать не менее 13 противолодочных кораблей от обеих стран. Основой станут фрегаты Type 26, минимум пять кораблей будут норвежскими.

Королевский флот получит на вооружение современные норвежские морские ударные ракеты, способные поражать вражеские корабли на расстоянии более 100 миль (около 160 км). Лондон также присоединится к норвежской программе разработки кораблей и подводных систем без экипажа.

Морская пехота Британии будет проходить учения в Норвегии в условиях сильного холода для повышения боеготовности. Также планируется проведение совместных военных учений.

Британские и норвежские власти заявляют, что соглашение усилит защиту критической инфраструктуры и укрепит северный фланг НАТО в условиях роста рисков со стороны России.

"Благодаря этому соглашению, достигнутому в Лунна-Хаусе, мы будем как единое целое патрулировать Северную Атлантику, проводить совместные учения в Арктике и разрабатывать современное оборудование, что обеспечит безопасность наших граждан сейчас и в будущем. Мы усиливаем меры по обеспечению европейской безопасности и реализуем наш план НАТО", – подчеркнул министр обороны Великобритании Джон Хили.

Соглашение назвали Lunna House – в честь базы на Шетландских островах, которую использовали норвежские повстанцы во время Второй мировой войны. Подписание документа планируется во время встречи Стармера со Стере на военной базе в Шотландии.