Британские эсминец и вертолет сопровождали российский военный корабль через Ла-Манш

Британия более 48 часов вела "Вице-адмирал Кулаков" от Северного моря до Ла-Манша

Российский эсминец (Фото: Wikipedia)

Эсминец и вертолет королевских Военно-морских сил были привлечены в 48-часовой операции НАТО по наблюдению за российским военным кораблем в водах Великобритании, что стало первым историческим случаем для Альянса. Об этом сообщила пресс-служба британских ВМС.

Базирующийся в Портсмуте корабль HMS Duncan по распоряжению Объединенного командования ВМС НАТО отправился для сопровождения российского эсминца "Вице-адмирал Кулаков" через пролив Ла-Манш.

Это первый случай, когда корабль Королевских ВМС был направлен под прямым командованием Альянса на подобную операцию, являющуюся частью более масштабных усилий по безопасности в Северной Европе.

Эсминец Type 45 использовал свои передовые датчики и системы для перехвата российского корабля в Северном море, отслеживая его движение на запад через Ла-Манш к острову Уэссан у побережья Франции.

В миссии также принял участие вертолет Wildcat из 815-й морской авиационной эскадрильи Британии, вертолет Нидерландов и ВМС Франции.

9 октября Морское командование НАТО сообщило, что у берегов Франции поднялся на поверхность российский подводный корабль. В ответ на инцидент Альянс заявил о готовности защищаться.

Генсек НАТО Рютте высмеял Россию из-за "хромого" состояния одной из ее подводных лодок.