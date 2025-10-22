Британские эсминец и вертолет сопровождали российский военный корабль через Ла-Манш
Эсминец и вертолет королевских Военно-морских сил были привлечены в 48-часовой операции НАТО по наблюдению за российским военным кораблем в водах Великобритании, что стало первым историческим случаем для Альянса. Об этом сообщила пресс-служба британских ВМС.
Базирующийся в Портсмуте корабль HMS Duncan по распоряжению Объединенного командования ВМС НАТО отправился для сопровождения российского эсминца "Вице-адмирал Кулаков" через пролив Ла-Манш.
Это первый случай, когда корабль Королевских ВМС был направлен под прямым командованием Альянса на подобную операцию, являющуюся частью более масштабных усилий по безопасности в Северной Европе.
Эсминец Type 45 использовал свои передовые датчики и системы для перехвата российского корабля в Северном море, отслеживая его движение на запад через Ла-Манш к острову Уэссан у побережья Франции.
В миссии также принял участие вертолет Wildcat из 815-й морской авиационной эскадрильи Британии, вертолет Нидерландов и ВМС Франции.
- 9 октября Морское командование НАТО сообщило, что у берегов Франции поднялся на поверхность российский подводный корабль. В ответ на инцидент Альянс заявил о готовности защищаться.
- Генсек НАТО Рютте высмеял Россию из-за "хромого" состояния одной из ее подводных лодок.
Комментарии (0)