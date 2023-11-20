Філіппіни заявили про суттєве погіршення ситуації в зоні територіальної суперечки з Китаєм – AP

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація в тій зоні Південно-Китайського моря, де у Філіппін і КНР є територіальна суперечка, погіршується. Його цитує Associated Press.

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"На жаль, я не можу сказати про покращення ситуації. Вона стала похмурішою, ніж будь-коли", – сказав він.

За словами Маркоса-молодшого, Китай продовжує зводити військові бази в регіоні. Крім того, додав президент, Пекін демонструє інтерес до атолів і ділянок суші "все ближче і ближче" до узбережжя Філіппін.

18 листопада есмінець Національно-визвольної армії Китаю імпульсами свого гідролокатора травмував водолазів військово-морських сил Австралії, хоча Канберра просила Пекін не наближатися до її військових. Це сталося в економічній зоні Японії.

Китай претендує на територію практично всього Південно-Китайського моря і відмовляється визнавати претензії Філіппін і чотирьох інших країн на частину або всю акваторію цього водного шляху. Пекін відкинув висновки арбітражного трибуналу, створеного за підтримки ООН, який визнав недійсними масштабні історичні претензії Китаю відповідно до Конвенції ООН з морського права. Практично будь-які дії Філіппін у районі Південно_Китайського моря Китай називає "незаконними", а інколи "провокаційними".

У липні військові кораблі Китаю взяли курс на Японське море, де заплановано проведення спільних навчань із військово-морськими й військово-повітряними силами Росії.

На початку серпня військово-морські сили Росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначають, що це була найбільша флотилія, яка підійшла до берегів США.

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