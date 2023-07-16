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Китай та Росія розпочали спільні флотські та авіаційні навчання в Японському морі

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16.07.2023, 23:18
Китай та Росія розпочали спільні флотські та авіаційні навчання в Японському морі - Фото
Іллбстративне зображення (Фото - ВМФ РФ)

16 липня військові кораблі Китаю взяли курс на Японське море, де заплановано проведення спільних навчань із військово-морськими та військово-повітряними силами Росії. Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на повідомлення міноборони КНР.

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Офіційною метою навчань під кодовою назвою "Північ. Взаємодія-2023" заявлено "забезпечення безпеки стратегічних водних шляхів". Ці навчання стали першим випадком спільних навчань Китаю та РФ, у яких беруть участь і військово-морські, і військово-повітряні сили обох країн.

У навчаннях беруть участь два російські військові кораблі "Гучний" і "Довершений", які раніше цього місяця провели окремі навчання з китайськими ВМС для відпрацювання стройових маневрів, зв'язку та порятунку на морі, а перед цим пройшли повз Тайвань і Японію.

  • 27 червня 2023 року представник Міноборони Тайваню генерал-майор Лінь Веньхуан пообіцяв, що літаки та кораблі армії КНР при вході до 22,2-кілометрової прибережної зони, яка є територіальними водами острова, будуть знищені.
Сергій Бережний
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китайнавчанняТихий океаняпонське море
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