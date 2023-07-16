Китай и Россия начали совместные флотские и авиационные учения в Японском море

16 июля военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где запланировано проведение совместных учений с военно-морскими и военно-воздушными силами России. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на сообщения минобороны КНР.

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Официальной целью учений под кодовым названием "Север. Взаимодействие-2023" заявлено "обеспечение безопасности стратегических водных путей". Эти учения стали первым случаем совместных учений Китая и РФ, в которых участвуют и военно-морские, и военно-воздушные силы обеих стран.

В учениях принимают участие два российских военных корабля "Громкий" и "Совершенный", которые ранее в этом месяце провели отдельные учения с китайскими ВМС для отработки строевых маневров, связи и спасения на море, а пред этим прошли мимо Тайваня и Японии.

27 июня 2023 года представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан пообещал, что самолеты и корабли армии КНР при входе в 22,2-километровую прибрежную зону, которая является территориальными водами острова, будут уничтожены.

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