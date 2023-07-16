UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай и Россия начали совместные флотские и авиационные учения в Японском море

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 23:18
Китай и Россия начали совместные флотские и авиационные учения в Японском море - Фото
Иллбстративное изображение (Фото - ВМФ РФ)

16 июля военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где запланировано проведение совместных учений с военно-морскими и военно-воздушными силами России. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на сообщения минобороны КНР. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Официальной целью учений под кодовым названием "Север. Взаимодействие-2023" заявлено "обеспечение безопасности стратегических водных путей". Эти учения стали первым случаем совместных учений Китая и РФ, в которых участвуют и военно-морские, и военно-воздушные силы обеих стран.

В учениях принимают участие два российских военных корабля "Громкий" и "Совершенный", которые ранее в этом месяце провели отдельные учения с китайскими ВМС для отработки строевых маневров, связи и спасения на море, а пред этим прошли мимо Тайваня и Японии.

  • 27 июня 2023 года представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан пообещал, что самолеты и корабли армии КНР при входе в 22,2-километровую прибрежную зону, которая является территориальными водами острова, будут уничтожены.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КитайученияТихий океаняпонское море
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 