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Два российских фрегата, которые заметили возле себя Тайвань и Япония, прибыли в Китай

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 12:08
Два российских фрегата, которые заметили возле себя Тайвань и Япония, прибыли в Китай - Фото
Фрегат "Громкий" ВМС РФ (Фото: ресурс пропагандистов)

Два российских фрегата, которые на прошлой неделе были замечены у побережья Японии и в водах самоуправляющегося Тайваня, прибыли в Китай. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению государственного китайского телевидения, два фрегата – "Громкий" и "Совершенный" – зашли в порт в финансовом центре Шанхая 5 июля.

Там подчеркнули, что корабли останутся в Китае на неделю. За это время планируется провести совместные военно-морские учения, которые должны продемонстрировать "длительное военное сотрудничество между двумя странами".

Отмечается, что оба корабля принадлежат Тихоокеанскому флоту России со штаб-квартирой во Владивостоке.

30 июня 2023 года в Минобороны самоуправляющегося Тайваня сообщили, что заметили в своих водах два российских военных корабля, курсировавших в сторону военно-морской базы острова. Тогда тайваньские военные подняли самолеты и направили корабли для наблюдения, а также активировали береговой ракетный комплекс.

Через три дня после этого эпизода Япония сообщила о фиксации тех же кораблей в водах вблизи Тайваня и префектуры Окинава.

  • 27 июня 2023 года представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан пообещал, что самолеты и корабли армии КНР при входе в 22,2-километровую прибрежную зону, которая является территориальными водами острова, будут уничтожены.

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Милана Головань
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