Тайвань заметил военные корабли России у побережья и активировал ракетные системы
Тайвань зафиксировал два российских военных корабля, курсировавших в сторону военно-морской базы острова. Об этом сообщает Reuters.
Тайваньские военные подняли самолеты и направили корабли для наблюдения, а также активировал береговой ракетный комплекс.
В Минобороны острова заявили, что два российских фрегата двинулись в северном направлении у восточного побережья острова.
Впоследствии корабли страны-агрессора покинули тайваньскую зону реагирования в юго-восточном направлении у портового города Суао, где, как отмечают военные, находится тайваньская военно-морская база.
27 июня представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан пообещал, что самолеты и корабли армии КНР при входе в 22,2-километровую прибрежную зону, которая является территориальными водами острова, будут уничтожены.
- 19 июня 2023 года главный дипломат Китая Ван I на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.
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