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Тайвань заметил военные корабли России у побережья и активировал ракетные системы

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 11:31
Тайвань заметил военные корабли России у побережья и активировал ракетные системы - Фото
Российский флагман Адмирал Горшков (Фото: ЕРА)

Тайвань зафиксировал два российских военных корабля, курсировавших в сторону военно-морской базы острова. Об этом сообщает Reuters.

Тайваньские военные подняли самолеты и направили корабли для наблюдения, а также активировал береговой ракетный комплекс.

В Минобороны острова заявили, что два российских фрегата двинулись в северном направлении у восточного побережья острова.

Впоследствии корабли страны-агрессора покинули тайваньскую зону реагирования в юго-восточном направлении у портового города Суао, где, как отмечают военные, находится тайваньская военно-морская база.

27 июня представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан пообещал, что самолеты и корабли армии КНР при входе в 22,2-километровую прибрежную зону, которая является территориальными водами острова, будут уничтожены.

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Милана Головань
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