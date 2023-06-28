Тайвань заметил военные корабли России у побережья и активировал ракетные системы

Тайвань зафиксировал два российских военных корабля, курсировавших в сторону военно-морской базы острова. Об этом сообщает Reuters.

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Тайваньские военные подняли самолеты и направили корабли для наблюдения, а также активировал береговой ракетный комплекс.

В Минобороны острова заявили, что два российских фрегата двинулись в северном направлении у восточного побережья острова.

Впоследствии корабли страны-агрессора покинули тайваньскую зону реагирования в юго-восточном направлении у портового города Суао, где, как отмечают военные, находится тайваньская военно-морская база.

27 июня представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан пообещал, что самолеты и корабли армии КНР при входе в 22,2-километровую прибрежную зону, которая является территориальными водами острова, будут уничтожены.

19 июня 2023 года главный дипломат Китая Ван I на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.

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