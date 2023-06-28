Тайвань помітив російські військові кораблі біля свого узбережжя і активував ракетні системи

Тайвань зафіксував два російські військові кораблі, які курсували у бік військово-морської бази острова. Про це повідомляє Reuters.

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Тайванські військові підняли літаки та направили кораблі для спостереження, а також активував береговий ракетний комплекс.

У Міноборони острова заявили, що два російські фрегати рушили у північному напрямку біля східного узбережжя острова.

Згодом кораблі країни-агресорки покинули тайванську зону реагування у південно-східному напрямку біля портового міста Суао, де, як зазначають військові, знаходиться велика тайванська військово-морська база.

27 червня представник Міноборони Тайваню, генерал-майор Лінь Веньхуан пообіцяв, що літаки та кораблі армії КНР під час входу у 22,2-кілометрову прибережну зону, яка є територіальними водами острова, будуть знищені.

19 червня 2023 року головний дипломат Китаю Ван І на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню.

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