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Тайвань помітив російські військові кораблі біля свого узбережжя і активував ракетні системи

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28.06.2023, 11:31
Тайвань помітив російські військові кораблі біля свого узбережжя і активував ракетні системи - Фото
Російський флагман Адмірал Горшков (Фото: ЕРА)

Тайвань зафіксував два російські військові кораблі, які курсували у бік військово-морської бази острова. Про це повідомляє Reuters.

Тайванські військові підняли літаки та направили кораблі для спостереження, а також активував береговий ракетний комплекс.

У Міноборони острова заявили, що два російські фрегати рушили у північному напрямку біля східного узбережжя острова.

Згодом кораблі країни-агресорки покинули тайванську зону реагування у південно-східному напрямку біля портового міста Суао, де, як зазначають військові, знаходиться велика тайванська військово-морська база.

27 червня представник Міноборони Тайваню, генерал-майор Лінь Веньхуан пообіцяв, що літаки та кораблі армії КНР під час входу у 22,2-кілометрову прибережну зону, яка є територіальними водами острова, будуть знищені.

Читайте також: Блінкен нагадав про багаторічну політику США щодо Тайваню: Не підтримуємо його незалежність

Мілана Головань
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