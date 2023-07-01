Япония вслед за Тайванем заметила у своего побережья российские фрегаты

Минобороны Японии вечером 30 июня заявило, что за предыдущие четыре дня зафиксировало два корабля ВМФ России в водах вблизи Тайваня и префектуры Окинава. Об этом сообщает Reuters.

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Японское министерство заявило, что два фрегата класса "Стерегущий" впервые были замечены в 70 км юго-западнее острова Японии Йонагуни, в префектуре Окинава, неподалеку от Тайваня, утром 27 июня.

Корабли двигались по водам между Йонагуни и Тайванем, отправились к востоку и последний раз были замечены 30 июня в водах между островами Мияко и Окинава. Япония отправила два корабля для наблюдения за российскими судами.

Три дня назад в Минобороны самоуправляющегося Тайваня также сообщили, что заметили в своих водах два российских военных корабля, курсировавших в сторону военно-морской базы острова. Тогда тайваньские военные подняли самолеты и направили корабли для наблюдения, а также активировали береговой ракетный комплекс.

27 июня 2023 года представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан пообещал, что самолеты и корабли армии КНР при входе в 22,2-километровую прибрежную зону, которая является территориальными водами острова, будут уничтожены.

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