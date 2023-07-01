Японія слідом за Тайванем помітила у свого узбережжя російські фрегати

Міноборони Японії ввечері 30 червня заявило, що за попередні чотири дні зафіксувало два кораблі ВМФ Росії у водах поблизу Тайваню і префектури Окінава. Про це повідомляє Reuters.

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Японське міністерство заявило, що два фрегати класу "Стерегущий" вперше були помічені за 70 км на південний захід від острова Японії Йонаґуні, в префектурі Окінава, неподалік Тайваню, вранці 27 червня.

Кораблі рухалися водами між Йонаґуні і Тайванем, вирушили на схід і востаннє були помічені 30 червня у водах між островами Міяко і Окінава. Японія відправила два кораблі для спостереження за російськими суднами.

Три дні тому у Міноборони самоврядного Тайваню також повідомили, що помітили у своїх водах два російські військові кораблі, які курсували у бік військово-морської бази острова. Тоді тайванські військові підняли літаки та направили кораблі для спостереження, а також активували береговий ракетний комплекс.

27 червня 2023 року представник Міноборони Тайваню, генерал-майор Лінь Веньхуан пообіцяв, що літаки та кораблі армії КНР під час входу у 22,2-кілометрову прибережну зону, яка є територіальними водами острова, будуть знищені.

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