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Японія слідом за Тайванем помітила у свого узбережжя російські фрегати

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 13:09
Японія слідом за Тайванем помітила у свого узбережжя російські фрегати - Фото
Російські фрегати (Фото: ЕРА)

Міноборони Японії ввечері 30 червня заявило, що за попередні чотири дні зафіксувало два кораблі ВМФ Росії у водах поблизу Тайваню і префектури Окінава. Про це повідомляє Reuters.

Японське міністерство заявило, що два фрегати класу "Стерегущий" вперше були помічені за 70 км на південний захід від острова Японії Йонаґуні, в префектурі Окінава, неподалік Тайваню, вранці 27 червня.

Кораблі рухалися водами між Йонаґуні і Тайванем, вирушили на схід і востаннє були помічені 30 червня у водах між островами Міяко і Окінава. Японія відправила два кораблі для спостереження за російськими суднами.

Три дні тому у Міноборони самоврядного Тайваню також повідомили, що помітили у своїх водах два російські військові кораблі, які курсували у бік військово-морської бази острова. Тоді тайванські військові підняли літаки та направили кораблі для спостереження, а також активували береговий ракетний комплекс.

  • 27 червня 2023 року представник Міноборони Тайваню, генерал-майор Лінь Веньхуан пообіцяв, що літаки та кораблі армії КНР під час входу у 22,2-кілометрову прибережну зону, яка є територіальними водами острова, будуть знищені.

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Мілана Головань
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