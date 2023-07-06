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Два російські фрегати, які помітили біля себе Тайвань та Японія, прибули до Китаю

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 12:08
Два російські фрегати, які помітили біля себе Тайвань та Японія, прибули до Китаю - Фото
Фрегат "Громкий" ВМС РФ (Фото: ресурс пропагандистів)

Два російські фрегати, які минулого тижня були помічені біля узбережжя Японії та у водах самоврядного Тайваню, прибули до Китаю. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням державного китайського телебачення, два фрегати – "Громкий" та "Совершенный" – зайшли у порт у фінансовому центрі Шанхаю 5 липня.

Там наголосили, що кораблі залишаться у Китаї на тиждень. За цей час планується провести спільні військово-морські навчання, які мають продемонструвати "тривалу військову співпрацю між двома країнами".

Зазначається, що обидва кораблі належать до Тихоокеанського флоту Росії зі штаб-квартирою у Владивостоці.

30 червня 2023 року у Міноборони самоврядного Тайваню повідомили, що помітили у своїх водах два російські військові кораблі, які курсували у бік військово-морської бази острова. Тоді тайванські військові підняли літаки та направили кораблі для спостереження, а також активували береговий ракетний комплекс.

Через три дні після цього епізоду Японія повідомила про фіксацію тих самих кораблів у водах поблизу Тайваню і префектури Окінава.

  • 27 червня 2023 року представник Міноборони Тайваню, генерал-майор Лінь Веньхуан пообіцяв, що літаки та кораблі армії КНР під час входу у 22,2-кілометрову прибережну зону, яка є територіальними водами острова, будуть знищені.

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Мілана Головань
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