Есмінець Китаю поранив військових Австралії, хоча Канберра просила не наближатися – Bloomberg
Есмінець Національно-визвольної армії Китаю імпульсами свого гідролокатора травмував водолазів військово-морських сил Австралії, хоча Канберра просила Пекін не наближатися до її військових. Про це повідомляє Bloomberg.
Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що водолази знімали сіті, що заплуталися навколо гвинтів есмінця HMAS Toowoomba ВМС Австралії.
Австралійський корабель діяв у межах операції Argos в економічній зоні Японії в рамках підтримки санкцій ООН проти Північної Кореї.
"Медичні обстеження, проведені після того, як водолази вийшли з води, показали, що вони отримали легкі травми, ймовірно, через вплив гідролокаційних імпульсів китайського есмінця", – наголосили в офісі Марлза, назвавши інцидент "небезпечною і непрофесійною поведінкою".
- У липні військові кораблі Китаю взяли курс на Японське море, де заплановано проведення спільних навчань із військово-морськими та військово-повітряними силами Росії.
- На початку серпня військово-морські сили Росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначають, що це була найбільша така флотилія, яка підійшла до берегів США.
- У середині серпня 11 кораблів військово-морських сил Китаю та Росії вперше разом пройшли у водах поблизу південних островів Японії в префектурі Окінава.
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