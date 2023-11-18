Есмінець Китаю поранив військових Австралії, хоча Канберра просила не наближатися – Bloomberg

Есмінець Національно-визвольної армії Китаю імпульсами свого гідролокатора травмував водолазів військово-морських сил Австралії, хоча Канберра просила Пекін не наближатися до її військових. Про це повідомляє Bloomberg.

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Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що водолази знімали сіті, що заплуталися навколо гвинтів есмінця HMAS Toowoomba ВМС Австралії.

Австралійський корабель діяв у межах операції Argos в економічній зоні Японії в рамках підтримки санкцій ООН проти Північної Кореї.

"Медичні обстеження, проведені після того, як водолази вийшли з води, показали, що вони отримали легкі травми, ймовірно, через вплив гідролокаційних імпульсів китайського есмінця", – наголосили в офісі Марлза, назвавши інцидент "небезпечною і непрофесійною поведінкою".

У липні військові кораблі Китаю взяли курс на Японське море, де заплановано проведення спільних навчань із військово-морськими та військово-повітряними силами Росії.

На початку серпня військово-морські сили Росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначають, що це була найбільша така флотилія, яка підійшла до берегів США.

У середині серпня 11 кораблів військово-морських сил Китаю та Росії вперше разом пройшли у водах поблизу південних островів Японії в префектурі Окінава.

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