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Эсминец Китая ранил военных Австралии, хотя Канберра просила не приближаться – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 09:07
Эсминец Китая ранил военных Австралии, хотя Канберра просила не приближаться – Bloomberg - Фото
Эсминец ВМС Китая 055 Nanchang (Фото: ЕРА, WU HONG)

Эсминец Национально-освободительной армии Китая импульсами своего гидролокатора травмировал водолазов военно-морских сил Австралии, хотя Канберра просила Пекин не приближаться к ее военным. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что водолазы снимали запутавшиеся вокруг винтов эсминца HMAS Toowoomba ВМС Австралии сети.

Австралийский корабль действовал в рамках операции Argos в экономической зоне Японии в рамках поддержки санкций ООН против Северной Кореи.

"Медицинские обследования, проведенные после того, как водолазы вышли из воды, показали, что они получили легкие травмы, вероятно, из-за влияния гидролокационных импульсов китайского эсминца", – подчеркнули в офисе Марлза, назвав инцидент "опасным и непрофессиональным поведением".

  • В июле военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где планировалось проведение совместных учений с военно-морскими и военно-воздушными силами России.
  • В начале августа военно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечают, что это была самая большая флотилия, которая подошла к берегам США.
  • В середине августа 11 кораблей военно-морских сил Китая и России впервые вместе прошли в водах у южных островов Японии в префектуре Окинава.

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Милана Головань
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КитайАвстралияэсминецводолазы

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