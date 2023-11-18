Эсминец Китая ранил военных Австралии, хотя Канберра просила не приближаться – Bloomberg

Эсминец Национально-освободительной армии Китая импульсами своего гидролокатора травмировал водолазов военно-морских сил Австралии, хотя Канберра просила Пекин не приближаться к ее военным. Об этом сообщает Bloomberg.

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Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что водолазы снимали запутавшиеся вокруг винтов эсминца HMAS Toowoomba ВМС Австралии сети.

Австралийский корабль действовал в рамках операции Argos в экономической зоне Японии в рамках поддержки санкций ООН против Северной Кореи.

"Медицинские обследования, проведенные после того, как водолазы вышли из воды, показали, что они получили легкие травмы, вероятно, из-за влияния гидролокационных импульсов китайского эсминца", – подчеркнули в офисе Марлза, назвав инцидент "опасным и непрофессиональным поведением".

В июле военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где планировалось проведение совместных учений с военно-морскими и военно-воздушными силами России.

В начале августа военно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечают, что это была самая большая флотилия, которая подошла к берегам США.

В середине августа 11 кораблей военно-морских сил Китая и России впервые вместе прошли в водах у южных островов Японии в префектуре Окинава.

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