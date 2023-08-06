Россия и Китай направили крупнейшую в истории флотилию патрулировать рядом с США – WSJ

На этой неделе военно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечают, что это была самая большая флотилия, которая подошла к берегам США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц и экспертов.

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Одиннадцать российских и китайских кораблей подошли к Алеутским островам, сообщили чиновники США.

Суда не входили в американские территориальные воды и с тех пор покинули место патрулирования.

За ними следили четыре американских эсминца и самолета P-8 Poseidon.

"Это в первый раз в истории. Учитывая контекст войны в Украине и напряженность вокруг Тайваня, этот шаг очень провокационный", – сказал Брент Садлер, старший научный сотрудник Heritage Foundation и капитан ВМФ в отставке.

Представитель Северного командования США подтвердил, что Россия и Китай провели совместное патрулирование военно-морскими силами вблизи Аляски, но не уточнил количество кораблей или их точное местонахождение.

"Воздушные и морские средства под нашим командованием проводили операции по обеспечению обороны США и Канады. Патруль [России и Китая] остался в международных водах и не расценивался как угроза", – говорится в сообщении командования.

Сенатор Дэн Салливан из Аляски, член Комитета Сената по делам вооруженных сил от республиканцев, сказал, что патруль был напоминанием о том, что США вступили в "новую эру авторитарной агрессии", и приветствовал решительный ответ США.

Посольства России и Китая в Вашингтоне не ответили на запрос WSJ о комментарии.

2 августа РФ объявила масштабные учения в Балтийском море, в нем примут участие более 30 кораблей и катеров, а также 20 судов обеспечения и 30 самолетов.

В июле стало известно, что два российских фрегата, которые на прошлой неделе были замечены у побережья Японии и в водах Тайваня, прибыли в Китай.

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