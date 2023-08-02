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Россия пытается "показать силу" – объявили масштабные флотские учения на Балтике

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 13:15
Россия пытается
Флагман Балтийского флота РФ эскадренный миноносец Настойчивый (Фото - navy.mil)

Министерство обороны страны-агрессора заявило, что их флот начинает  широкомасштабные "плановые учения" в Балтийском море. Об этом сообщает The Guardian.

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Согласно российским заявлениям, в учениях будут участвовать более 30 кораблей и катеров, а также 20 судов обеспечения и 30 самолетов. 

Численность задействованного в учениях личного состава должна составить около 6000 военнослужащих.

16 июля военные корабли Китая и России начали в Японском море совместные учения

  • 26 апреля 2023 года ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.
  • 2 мая в Польше начались масштабные военные учения Anakonda 23 с участием подразделений других стран НАТО, на которых отрабатывались оборонительные операции в районе Балтийского моря. 

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Сергей Бережной
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