Россия пытается "показать силу" – объявили масштабные флотские учения на Балтике

Министерство обороны страны-агрессора заявило, что их флот начинает широкомасштабные "плановые учения" в Балтийском море. Об этом сообщает The Guardian.

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Согласно российским заявлениям, в учениях будут участвовать более 30 кораблей и катеров, а также 20 судов обеспечения и 30 самолетов.

Численность задействованного в учениях личного состава должна составить около 6000 военнослужащих.

16 июля военные корабли Китая и России начали в Японском море совместные учения.

В начале июня 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что после вступления Финляндии и Швеции Балтийское море почти полностью станет внутренним морем НАТО, не считая побережья Калининградской области и окрестностей Санкт-Петербурга.

26 апреля 2023 года ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.

2 мая в Польше начались масштабные военные учения Anakonda 23 с участием подразделений других стран НАТО, на которых отрабатывались оборонительные операции в районе Балтийского моря.

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