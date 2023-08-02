Росія намагається "показати силу" – оголосили масштабні флотські навчання на Балтиці

Міністерство оборони країни-агресора заявило, що їхній флот розпочинає широкомасштабні "планові навчання" у Балтійському морі. Про це повідомляє The Guardian.

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Згідно з російськими заявами, у навчаннях братимуть участь понад 30 кораблів і катерів, а також 20 суден забезпечення та 30 літаків.

Чисельність залученого в навчаннях особового складу має становити близько 6000 військовослужбовців.

16 липня військові кораблі Китаю та Росії розпочали в Японському морі спільні навчання.

На початку червня 2022 року голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підкреслив, що після вступу Фінляндії та Швеції Балтійське море майже повністю стане внутрішнім морем НАТО, не беручи до уваги узбережжя Калінінградської області та околиць Санкт-Петербурга.

26 квітня 2023 року ВПС НАТО перехопили в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем три російські військові літаки, які летіли з відключеними транспондерами.

2 травня у Польщі розпочалися масштабні військові навчання Anakonda 23 за участю підрозділів інших країн НАТО, на яких відпрацьовувалися оборонні операції в районі Балтійського моря.

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