Военные корабли России и Китая впервые вместе прошли рядом с югом Японии – Kyodo

В общей сложности 11 кораблей военно-морских сил Китая и России впервые вместе прошли в водах близ южных островов Японии в префектуре Окинава. Это побудило японское правительство выразить "серьезную обеспокоенность" тем, что оно называет демонстрацией силы со стороны своих соседей, сообщает Kyodo со ссылкой на чиновников.

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Корабли направились в Восточно-Китайское море после прохода через воды между главным островом префектуры Окинава и Мияко.

Это был первый случай, когда был замечен проход кораблей Китая и РФ через эту территорию вместе, отмечает издание.

Суда могли участвовать в совместном патрулировании Китая и России, которое недавно проводилось в Тихом океане, предполагает Kyodo.

По словам чиновников, Минобороны Японии рассматривает неоднократные совместные военные действия этих двух государств вокруг Японии как "явно направленные на демонстрацию своей силы против нашей страны ".

Японское Минобороны сообщило, что передало свою обеспокоенность "с точки зрения национальной безопасности" Китаю и России через дипломатические каналы.

Ведомство сообщило о шести кораблях Китая, среди них были ракетные эсминцы, и о пяти российских кораблях, часть из которых были эсминцами.

Их заметили в 280 км северо-восточнее южного японского острова Окинотори в Тихом океане утром 15 августа, отметило Минобороны Японии.

Многие из этих судов видели в июле, когда те проплывали через пролив между японским островом Хоккайдо и российским Сахалином в Охотское море после совместных учений в Японском море, пишет Kyodo.

В июле стало известно, что два российских фрегата, которые ранее были замечены у побережья Японии и в водах Тайваня, прибыли в Китай.

16 июля военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где было запланировано проведение совместных учений с российскими военно-морскими и военно-воздушными силами.

В начале августа военно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечали, что это была крупнейшая иностранная флотилия, подошедшая к берегам США, сообщал The Wall Street Journal.

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