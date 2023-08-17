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Військові кораблі Росії та Китаю вперше разом пройшли поряд із півднем Японії – Kyodo

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 18:38
Військові кораблі Росії та Китаю вперше разом пройшли поряд із півднем Японії – Kyodo - Фото
Військово-морський корабель РФ (Фото: ресурс окупантів)

Загалом 11 кораблів військово-морських сил Китаю та Росії вперше разом пройшли у водах поблизу південних островів Японії в префектурі Окінава. Це спонукало японський уряд висловити "серйозну стурбованість" тим, що він називає демонстрацією сили з боку своїх сусідів, повідомляє Kyodo з посиланням на посадовців.

Кораблі попрямували у Східнокитайське море після проходу через води між головним островом префектури Окінава та островом Міяко.

Це був перший випадок, коли був помічений прохід кораблів Китаю та РФ через цю територію разом, зауважує видання.

Судна могли брати участь у спільному патрулюванні Китаю та Росії, яке нещодавно проводилося в Тихому океані, припускає Kyodo.

За словами посадовців, Міноборони Японії розглядає неодноразові спільні воєнні дії цих двох держав навколо Японії як "чітко спрямовані на демонстрацію своєї сили проти нашої країни".

Японське Міноборони повідомило, що передало свою стурбованість "з точки зору національної безпеки" Китаю та Росії через дипломатичні канали.

Відомство повідомило про шість кораблів Китаю, серед них були ракетні есмінці, та п'ять російських кораблів, частина з яких були есмінцями.

Їх помітили за 280 км на північний схід від найпівденнішого японського острова Окіноторі в Тихому океані вранці 15 серпня, зазначило Міноборони Японії.

Багато з цих суден бачили у липні, коли ті пропливали через протоку між японським островом Хоккайдо і російським Сахаліном до Охотського моря після спільних навчань у Японському морі, пише Kyodo.

  • У липні стало відомо, що два російські фрегати, які раніше були помічені біля узбережжя Японії та у водах Тайваню, прибули до Китаю.
  • 16 липня військові кораблі Китаю взяли курс на Японське море, де було заплановано проведення спільних навчань із російськими військово-морськими та військово-повітряними силами.
  • На початку серпня військово-морські сили Росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначали, що це була найбільша іноземна флотилія, яка підійшла до берегів США, повідомляв The Wall Street Journal.

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Артем Джеріпа
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Росіявмскитайкорабліяпоніяесмінці
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