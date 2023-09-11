З'явилося відео, на якому корабель берегової охорони Китаю у Південнокитайському морі проводить небезпечні маневри поряд з філіппінським судном берегової охорони. Детально про ситуацію повідомляє медіа Benar News. Кадри з моментом маневру опублікував запрошений співробітник Інституту досліджень національної оборони та безпеки в Тайбеї Юрій Пойта.

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Китайські кораблі почали юрмитися навколо філіппінського судна BRP Cabra 8 вересня незабаром після 7 години ранку за місцевим часом, пише ЗМІ.

Кораблі КНР пропливали "незручно близько" до філіппінського, який супроводжував цивільні човни місії поповнення запасів до мілини Аюнгін, де знаходиться форпост держави.

Місце події знаходиться у 10 морських милях (18,5 км) від мілини, розташованої у водах Південнокитайського моря у виключній економічній зоні Філіппін.

"Подібні сцени, коли китайські кораблі діяли агресивно, нещодавно відбувалися під час попередніх філіппінських місій з доправлення припасів до BRP Sierra Madre, іржавого старого військово-морського корабля, який служить військовим форпостом Маніли на мілині Аюнгін", – пояснює Benar News.

Китайський корабель близько 6:30 ранку вимагав від філіппінського BRP Cabra повідомити про свої наміри, попередивши судно про наближення до вод Китаю.

Судно Філіппін відповіло по радіо, заявивши, що "здійснює законне звичайне морське патрулювання у виключній економічній зоні Філіппін відповідно до міжнародних і філіппінських законів".

Радист судна висловив прохання триматися якомога далі від місця проходу судна згідно з правилами.

Приблизно через 30 хвилин до інциденту приєдналися щонайменше три інші кораблі берегової охорони й судна морського ополчення Китаю.

Після цього китайські кораблі виконали маневри, щоб спробувати перешкодити проходу цивільних човнів, пише медіа.

Представники берегової охорони Філіппін назвали маневри "небезпечно близькими".

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Китайське судно з носовим номером 21551 "неодноразово намагалося перерізати шлях" Cabra, щоб відокремити його від одного з катерів постачання, зауважує видання.

На відео саме цей корабель виконує проти судна Філіппін небезпечний маневр, який нагадує таран.

"Не зумівши обігнати Cabra з правого боку, CCG 21551 прискорився, щоб обігнати його з лівого боку. Коли китайське судно здійснило цей маневр, воно попливло до Cabra, а потім раптово зупинилося лише за три-п’ять метрів від філіппінського корабля", – розповіли у береговій охороні Філіппін.

Видання зауважує, що під час протистояння між філіппінськими та китайськими кораблями відбулася ще щонайменше "дюжина" радіообмінів, а також викликів і зустрічних викликів.

"Ваша поведінка зазіхає на владу, безпеку та інтереси Китаю. Попереджаю, будь ласка, негайно покиньте територію. За будь-які наслідки відповідальні ви", — попередив екіпаж судна Cabra радист із китайського корабля за номером 5305, найбільшого з присутніх кораблів берегової охорони Китаю.

Як того і хотіли кораблі Китаю, цивільні човни відокремились від ескортних суден Філіппінської берегової охорони, їм вдалося продовжити плавання, досягти Сьєрра-Мадре, забрати персонал ВМС Філіппін і доставити продовольство та інші припаси, повідомляє Benar News.

Берегова охорона Філіппін оцінила останню місію як успішну, попри напружене зіткнення з китайськими кораблями.

У липні військові кораблі Китаю взяли курс на Японське море, де заплановано проведення спільних навчань із військово-морськими та військово-повітряними силами Росії.

На початку серпня військово-морські сили Росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначають, що це була найбільша така флотилія, яка підійшла до берегів США.

У середині серпня 11 кораблів військово-морських сил Китаю та Росії вперше разом пройшли у водах поблизу південних островів Японії в префектурі Окінава.

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