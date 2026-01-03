CNN: Трамп особисто обирає матеріали для нової бальної зали у Білому домі

Будівництво (Фото: Will Oliver / EPA)

Президент США Дональд Трамп особисто обирає матеріали для нової бальної зали Білого дому, просуваючи суперечливі зусилля із заміни східного крила. Про це повідомив канал CNN з посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

У п’ятницю у Флориді він оглянув зразки каменю. Перед візитом у гольф-клуб Trump International президент США заїхав до компанії Arc Stone & Tile, імпортера каменю з околиць Мар-а-Лаго, яка позиціює себе як фахівець з італійського мармуру, де, за словами представника Білого дому, він планував придбати мармур та онікс.

Купівля, яка, за словами співрозмовника, буде здійснена власним коштом Трампа, є останнім свідченням його активної участі в проєкті, який кардинально змінить вигляд Білого дому та залишить незабутній слід на найвідомішій адресі країни.

Майбутня бальна зала площею понад 8000 квадратних метрів, розміри та вартість якої значно зросли з моменту першого оголошення Трампом минулого літа, також втягнули адміністрацію в тривалу судову тяжбу.

Спочатку Трамп оцінив, що будівництво коштуватиме $200 млн, і пообіцяв, що це не вплине на чинну структуру Білого дому. Однак через кілька місяців він вирішив знести бульдозером усе східне крило без попереднього повідомлення, звільнивши місце для розширеної бальної зали, яка, за його оцінками, коштуватиме до $400 млн особистих витрат і приватних пожертвувань.

У матеріалі йдеться, що з моменту повернення на пост президента Трамп керував низкою масштабних змін у Білому домі, включно з заасфальтуванням Саду троянд, переробленням Пальмової кімнати та оновленням інтер'єру Овального кабінету. Він часто віддавав перевагу дорогому білому мармуру і золотим акцентам, наслідуючи стиль свого клубу Мар-а-Лаго, де він провів останні два тижні на свята.

Але бальна зала, безумовно, є найбільшим і найреволюційнішим проєктом Трампа на сьогодні, констатували журналісти. Проєкт все ще потребує схвалення двох комісій.

Адміністрація зараз прагне швидко отримати офіційні схвалення, визначаючи графік, який дозволить розпочати будівництво бальної зали вже цієї весни та завершити його до середини 2028 року, до закінчення терміну повноважень Трампа.

Це більш жорсткі терміни порівняно з попередніми проєктами Білого дому, на початок будівництва яких знадобилося кілька років. Наприклад, планування будівництва нової огорожі по периметру на території Білого дому, яке розпочалося у 2014 році, було офіційно схвалено лише через три роки. Потім будівництво почалося лише у 2019 році.

Але Трамп, який регулярно проводив зустрічі в Білому домі для обговорення дрібних деталей проєкту та наполягав на особистому виборі матеріалів, прагнув усунути процедурні перешкоди. Він призначив Вілла Шарфа, секретаря апарату Білого дому, керувати Національною комісією з планування капітального будівництва та обійшов початкові огляди, які зазвичай проводяться до початку будь-яких робіт.

Тим часом президент США із захопленням ділився прогресом і розпитував союзників та іноземних лідерів про проєкти, демонструючи візуалізації, які передбачають величезну золотисто-білу бальну залу, яка зрештою може затьмарити решту Білого дому.

"Я створюю чудову, велику, красиву бальну залу, яку країна хотіла, Білий дім хотів протягом 150 років. Це величезна робота", – сказав Трамп прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу під час зустрічі наприкінці грудня.