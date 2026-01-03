CNN: Трамп лично выбирает материалы для нового бального зала в Белом доме

Строительство (Фото: Will Oliver / EPA)

Президент США Дональд Трамп лично выбирает материалы для нового бального зала Белого дома, продвигая спорные усилия по замене восточного крыла. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного в этом вопросе.

В пятницу во Флориде он осмотрел образцы камня. Перед визитом в гольф-клуб Trump International президент США заехал в компанию Arc Stone & Tile, импортера камня из окрестностей Мар-а-Лаго, которая позиционирует себя как специалист по итальянскому мрамору, где, по словам представителя Белого дома, он планировал приобрести мрамор и оникс.

Покупка, которая, по словам собеседника, будет осуществлена за счет собственных средств Трампа, является последним свидетельством его активного участия в проекте, он коренным образом изменит облик Белого дома и оставит неизгладимый след на самом известном адресе страны.

Будущий бальный зал площадью более 8000 квадратных метров, размеры и стоимость которого значительно увеличились с момента первого объявления Трампом прошлым летом, также втянул администрацию в длительную судебную тяжбу.

Изначально Трамп оценил стоимость строительства в $200 млн и пообещал, что это не повлияет на существующую структуру Белого дома. Однако через несколько месяцев он решил снести бульдозером все восточное крыло без предварительного уведомления, освободив место для расширенного бального зала, который, по его оценкам, обойдется в $400 млн личных средств и частных пожертвований.

В материале говорится, что с момента возвращения на пост президента Трамп руководил рядом масштабных изменений в Белом доме, включая асфальтирование Розового сада, переделку Пальмовой комнаты и обновление интерьера Овального кабинета. Он часто отдавал предпочтение дорогому белому мрамору и золотым акцентам, подражая стилю своего клуба Мар-а-Лаго, где он провел последние две недели на праздники.

Однако, как констатировали журналисты, бальный зал, безусловно, является самым масштабным и революционным проектом Трампа на сегодняшний день. Проект все еще нуждается в одобрении двух комиссий.

Администрация сейчас стремится быстро получить официальные разрешения, определив график, который позволит начать строительство бального зала уже этой весной и завершить его к середине 2028 года, до истечения срока полномочий Трампа.

Это более сжатые сроки по сравнению с предыдущими проектами Белого дома, на начало строительства которых ушло несколько лет. Например, планирование строительства нового ограждения по периметру территории Белого дома, начавшееся в 2014 году, было официально одобрено только через три года. Само строительство началось лишь в 2019 году.

Однако Трамп, регулярно проводивший в Белом доме совещания для обсуждения мельчайших деталей проекта и настаивавший на личном выборе материалов, стремился устранить процедурные препятствия. Он назначил Уилла Шарфа, руководителя аппарата Белого дома, главой Национальной комиссии по планированию капитального строительства и обошел первоначальные проверки, которые обычно проводятся до начала любых работ.

Тем временем президент США с восторгом рассказывал о достигнутом прогрессе и расспрашивал союзников и иностранных лидеров о проектах, демонстрируя визуализации, которые предполагают огромный золотисто-белый бальный зал, который в конечном итоге может затмить собой остальную часть Белого дома.

"Я создаю великолепный, большой, красивый бальный зал, которого страна хотела, которого хотел Белый дом на протяжении 150 лет. Это огромная работа", – сказал Трамп премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время встречи в конце декабря.