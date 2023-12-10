Daily Mail: Серед торі зріє бунт проти Сунака, хочуть повернути Джонсона

Консервативна партія Великої Британії панікує через низькі рейтинги, і прихильники Бориса Джонсона нібито готують план з його повернення

Ріші Сунак та Борис Джонсон (Фото: EPA)

У Консервативній партії Великої Британії назріває бунт проти прем'єр-міністра Ріші Сунака, положення якого похитнулося через внутрішньопартійні суперечності. Газета Daily Mail стверджує, що не один депутат-консерватор вважає повернення колишнього лідера Бориса Джонсона єдиним способом врятувати партію від розгрому на виборах.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За останніми соціологічними дослідженнями, лейбористи потенційно набирають вдвічі більше голосів на наступних виборах, які мають відбутися не пізніше січня 2025 року. Грудневі опитування дають лейбористам 41-45%, а консерваторам – тільки 22-29%.

До того ж Консервативна партія почала відчувати загрозу з боку популістської партії Reform UK Найджела Фаража.

"Через шість-вісім тижнів ми матимемо в опитуваннях понад 15%, а торі почнуть опускатися нижче 20%. У цей момент від п’яти до десяти депутатів зрозуміють, що гра закінчена, і переберуться до нас. Тоді гра закінчена. Це буде останній уряд на нашій пам'яті, де у торі більшість. Ми їх знищимо", – цитує видання одного з представників Reform UK.

Газета вказує, що на зростання популярності популістів Фаража почали реагувати партійні донори. Одна з компаній, яка за 20 років дала торі 640 000 фунтів стерлінгів, недавно перерахувала Reform UK одразу 100 000 фунтів.

Єдина перешкода, чому Джонсона досі не повернули на посаду, за словами його прихильників, – це відсутність у нього мандата.

"Якби Борис все ще був у Палаті громад, він би вже повернувся. Його б коронували. Просто гляньте на опитування. Борис – найкращий з тих, хто в нас є. Якщо вам потрібні голоси на наступних виборах, Борис – ваша людина", – сказав на умовах анонімності один з депутатів.

Заміна Сунака на будь-кого іншого політика з Палати громад ситуацію "скоріше погіршить, ніж покращить", сказав він.

Прихильники Джонсона вважають, що він може повернутися в парламент, якщо йому хтось поступиться місцем. Після цього потрібно буде 53 підписи під листом про недовіру Сунаку. Інший варіант – призначення близької соратниці Джонсона Пріті Пател тимчасовою прем'єркою.

Якщо ж партія Фаража дійсно становитиме серйозну загрозу для консерваторів, її можуть спробувати "купити" посадами. "Може, цього й не вистачить для перемоги, але це змусить Стармера [лідера лейбористів] задуматися", – сказав один з депутатів.

Речник Джонсона в коментарі виданню сказав, що той не заявляв про політичні амбіції: "Борис Джонсон пише книгу та підтримує уряд".