Daily Mail: Среди тори зреет бунт против Сунака, хотят вернуть Джонсона

Риши Сунак и Борис Джонсон (Фото: EPA)

В Консервативной партии Великобритании назревает бунт против премьер-министра Риши Сунака, положение которого пошатнулось из-за внутрипартийных разногласий. Газета Daily Mail утверждает, что не один депутат-консерватор считает возвращение бывшего лидера Бориса Джонсона единственным способом спасти партию от разгрома на выборах.

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Согласно последним социологическим исследованиям, лейбористы потенциально набирают вдвое больше голосов на следующих выборах, которые должны пройти не позднее января 2025 года. Декабрьские опросы дают лейбористам 41-45%, а консерваторам – только 22-29%.

К тому же, Консервативная партия начала ощущать угрозу со стороны популистической партии Reform UK Найджела Фараджа.

"Через шесть-восемь недель мы будем в опросах более 15%, а тори начнут опускаться ниже 20%. В этот момент от пяти до десяти депутатов поймут, что игра окончена, и переберутся к нам. Тогда игра окончена. Это будет последнее правительство на нашей памяти, где у Тори большинство. Мы их уничтожим", — цитирует издание одного из представителей Reform UK.

Газета отмечает, что на рост популярности популистов Фараджа начали реагировать партийные доноры. Одна из компаний, которая за 20 лет дала Торе 640 000 фунтов стерлингов, недавно перечислила Reform UK сразу 100 000 фунтов.

Единственное препятствие, почему Джонсона до сих пор не вернули на должность, по словам его сторонников, – это отсутствие у него мандата.

"Если бы Борис все еще был в Палате общин, он бы уже вернулся. Его бы короновали. Просто взгляните на опросы. Борис – лучший из тех, кто у нас есть. Если вам нужны голоса на следующих выборах, Борис – ваш человек", — сказал на условиях анонимности один из депутатов.

Замена Сунака на любого другого политика из Палаты общин ситуацию "скорее ухудшит, чем улучшит", сказал он.

Сторонники Джонсона считают, что он может вернуться в парламент, если ему кто-нибудь уступит место. После этого потребуется 53 подписи под письмом о недоверии Сунаку. Другой вариант – назначение близкой соратницы Джонсона Прити Пател временным премьером.

Если же партия Фаража действительно будет представлять серьезную угрозу для консерваторов, ее могут попытаться "купить" должностями. "Может быть, этого и не хватит для победы, но заставит Стармера [лидера лейбористов] задуматься", — сказал один из депутатов.

Спикер Джонсона в комментарии изданию сказал, что тот не заявлял о политических амбициях: "Борис Джонсон пишет книгу и поддерживает правительство".