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Посол в Британии о разнице между Сунаком и Джонсоном: Первый — прагматик, второй — холерик

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13.02.2023, 09:23
Посол в Британии о разнице между Сунаком и Джонсоном: Первый — прагматик, второй — холерик - Фото
Риши Сунак и Борис Джонсон (Фото: EPA)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью LIGA.net рассказал о разнице между нынешним премьер-министром Риши Сунаком и бывшим Борисом Джонсоном.

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По его словам, Сунак — более стабильный финансист, который хочет докопаться до конца в каждой проблеме. 

"Понять, сколько это будет стоить — есть ли ресурсы для определенного действия. Например, на помощь Украине. Этим он отличается от харизматичного и холерического Бориса Джонсона", — сказал посол.

Пристайко отметил, что визит Джонсона в Украину после отставки с поста премьера не стал проблемой для Украины. 

"Я думаю, что между политиками всегда существует ревность. Но они – политики, умеют договариваться и видят границы. Сунак понимает, как много сделал Джонсон для Украины. А Джонсон понимает, что больше не премьер, и очень ценит внимание, которое уделил ему Зеленский", — сказал дипломат.

Он заявил, что у президента Владимира Зеленского сформировался отличный контакт с Сунаком, а украинское руководство понимает, что за фигурой премьера стоит вся Британия. 

  • 8 февраля в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.
  • 9 февраля министр обороны Британии Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину и что этот процесс может занять месяцы. 
    • Также госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным. 

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    Дмитро Гриниченко
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    Владимир Зеленский Великобритания война Борис Джонсон военная помощь вадим пристайко риши сунак
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