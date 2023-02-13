Посол в Британии о разнице между Сунаком и Джонсоном: Первый — прагматик, второй — холерик

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью LIGA.net рассказал о разнице между нынешним премьер-министром Риши Сунаком и бывшим Борисом Джонсоном.

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По его словам, Сунак — более стабильный финансист, который хочет докопаться до конца в каждой проблеме.

"Понять, сколько это будет стоить — есть ли ресурсы для определенного действия. Например, на помощь Украине. Этим он отличается от харизматичного и холерического Бориса Джонсона", — сказал посол.

Пристайко отметил, что визит Джонсона в Украину после отставки с поста премьера не стал проблемой для Украины.

"Я думаю, что между политиками всегда существует ревность. Но они – политики, умеют договариваться и видят границы. Сунак понимает, как много сделал Джонсон для Украины. А Джонсон понимает, что больше не премьер, и очень ценит внимание, которое уделил ему Зеленский", — сказал дипломат.

Он заявил, что у президента Владимира Зеленского сформировался отличный контакт с Сунаком, а украинское руководство понимает, что за фигурой премьера стоит вся Британия.

8 февраля в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.

9 февраля министр обороны Британии Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину и что этот процесс может занять месяцы.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным.

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Дмитро Гриниченко

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