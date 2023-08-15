Ексглава відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку зізнався, що працював на Дерипаску – AP

Сьогодні, 15 серпня, колишній глава відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку Чарльз Макгонігал визнав, що працював на російського олігарха Олега Дерипаску. Про це повідомляє AP.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Макгонігал визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій проти Росії, коли після виходу на пенсію перейшов на роботу до олігарха, щодо якого він колись проводив розслідування.

Виступаючи перед федеральним суддею в Нью-Йорку, 55-річний Чарльз Макгонігал сказав, що глибоко кається в роботі, яку він зробив у 2021 році для мільярдера Дерипаски.

Макгонігал сказав судді, що отримав понад $17 000, щоб допомогти йому зібрати компрометувальну інформацію про його конкурента – іншого російського олігарха.

Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через причини, пов'язані з окупацією Криму Росією.

За словами помічниці прокурора США Ребекки Делл, Макгонігал також намагався допомогти олігарху вийти зі списку санкцій і вів переговори разом зі спільниками про отримання винагороди в розмірі від $650 000 до $3 млн за отримання файлів, що розкривають приховані активи на $500 млн, які належать бізнес-конкуренту олігарха.

23 січня 2023 року повідомлялося, що Макгонігала звинуватили у справі про зв'язки з Дерипаскою.

Читайте також: У Німеччині заарештували чиновника військових закупівель, міг передати секрети РФ – прокуратура

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.