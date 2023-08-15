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Ексглава відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку зізнався, що працював на Дерипаску – AP

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 23:21
Ексглава відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку зізнався, що працював на Дерипаску – AP - Фото
Чарльз Макгонігал (Скриншот відео)

Сьогодні, 15 серпня, колишній глава відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку Чарльз Макгонігал визнав, що працював на російського олігарха Олега Дерипаску. Про це повідомляє AP.

Макгонігал визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій проти Росії, коли після виходу на пенсію перейшов на роботу до олігарха, щодо якого він колись проводив розслідування.

Виступаючи перед федеральним суддею в Нью-Йорку, 55-річний Чарльз Макгонігал сказав, що глибоко кається в роботі, яку він зробив у 2021 році для мільярдера Дерипаски.

Макгонігал сказав судді, що отримав понад $17 000, щоб допомогти йому зібрати компрометувальну інформацію про його конкурента – іншого російського олігарха.

Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через причини, пов'язані з окупацією Криму Росією.

За словами помічниці прокурора США Ребекки Делл, Макгонігал також намагався допомогти олігарху вийти зі списку санкцій і вів переговори разом зі спільниками про отримання винагороди в розмірі від $650 000 до $3 млн за отримання файлів, що розкривають приховані активи на $500 млн, які належать бізнес-конкуренту олігарха.

  • 23 січня 2023 року повідомлялося, що Макгонігала звинуватили у справі про зв'язки з Дерипаскою.

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Наталія Медведєва
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ФБРОлег Дерипаска
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