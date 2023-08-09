У Німеччині заарештували чиновника військових закупівель, міг передати секрети РФ – прокуратура

Прокуратура Німеччини заарештувала посадовця агентства військових закупівель, його підозрюють у переданні секретної інформації російській розвідці. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на федеральну прокуратуру Німеччини.

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Підозрюваним є громадянин Німеччини.

За даними слідства, з травня він із власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні та посольства РФ в Берліні і пропонував співпрацю.

Відомство зазначає, що один раз обвинувачуваний передав отриману під час роботи інформацію з наміром надати її російській спецслужбі.

Підозрюваного заарештували у Кобленці, в офісі агенції із закупівель у західній Німеччині.

У його будинку та на роботі провели обшуки.

У середу суддя залишив обвинувачуваного під вартою.

У цій агенції працює майже 12 000 осіб, серед них близько 1800 військових.

Речник міністерства оборони ФРН відмовився від коментарів Reuters.

Німецька влада повідомляла, що держава, одна із найбільших постачальників військової техніки для України, є основною мішенню російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після російського вторгнення у 2022 році.

9 серпня уряд канцлера ФРН показав черговий пакет військової допомоги Україні, який уже передано Силам оборони: пускові установки Patriot, гусеничні всюдиходи, розвідувальні безпілотники та інше.

Німецький концерн Rheinmetall готує черговий експорт бойових танків в Україну, для цього концерн придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії.

Наприкінці липня 2023 року в Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus, взявши за приклад Велику Британію та Францію.

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